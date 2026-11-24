1137055.1.260.149.20261124173425 Javier Gutiérrez y Miryam Gallego llaman a votar el 29N: "Todavía quedan minutos de partido que jugar" - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores Miryam Gallego y Javier Gutiérrez han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que ejerzan "su derecho a opinar" y acudan a votar el próximo domingo 29 de noviembre. "Vamos a ver qué pasa a partir del 29. Todavía quedan minutos de partido que jugar y lo más importante es que votemos", ha asegurado Gutiérrez.

"Me preocupa la vida... sí, me preocupa no seguir avanzando, me preocupa la sanidad pública, la educación pública, la cultura, por supuesto, para dónde va el dinerito de cada uno, porque al final tú votas a un representante para que él gestione tu dinero, el dinero de todos", ha reflexionado Gallego en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de 'Caldas. El último barco'. La miniserie, basada en la novela de Domingo Villar, llegará a Disney+ el próximo 2 de diciembre.

La actriz ha reconocido que, aunque siempre intenta ser "positiva" respecto al futuro, se siente "preocupada" y con "miedo". "Y no quiero tener miedo, no quiero vivir con miedo. Creo que es parte de una estrategia también que tengamos miedo y no me apetece. Soy muy positiva. Tengo algo mío que siempre quiere ir para adelante y siempre pienso en el bien común. Y espero que todos el 29 vayamos a votar y que cada uno ejerza su derecho a opinar", ha afirmado Gallego.

"Yo no he venido aquí a hablar de política, ni a hablar de subvenciones, ni a hablar de nada. He venido a hablar de 'Caldas', a hacer la 'promo' de 'Caldas'. Me preocupan muchísimas cosas, muchísimas, pero no las voy a decir en una 'promo' de una serie de Disney", se ha limitado a afirmar con vehemencia Hovik Keuchkerian, que en la serie da vida a Estévez, el compañero del protagonista.

"Nada, vamos a ver qué pasa a partir del 29. Todavía quedan minutos de partido que jugar y, lo que dice Miryam, lo más importante es que votemos como ciudadanos", secunda Gutiérrez, que en la serie interpreta al inspector Leo Caldas, personaje central de la popular saga de novela negra escrita por el ya fallecido Domingo Villar.

CALDAS, UN "PRIVILEGIO" Y UNA "ENORME RESPONSABILIDAD" PARA GUTIÉRREZ

Tiempo antes de su muerte, en mayo de 2022, el autor comenzó a trabajar en la serie con Eligio R. Montero, su creador y guionista, que ya reveló que Gutiérrez era uno de los intérpretes que el escritor tenía en mente para interpretar al inspector Caldas en esta nueva adaptación.

Gutiérrez, ganador de dos premios Goya, ha reconocido que interpretar a Caldas supone una "enorme responsabilidad", pero también "un auténtico privilegio". "Primero interpretarlo y, por supuesto, también que Villar hubiera pensado que yo podía hacerlo", ha explicado el actor, que ha destacado que la muerte del autor fue una "gran pérdida": "Domingo Villar era un maestro de la novela negra no solo en España, sino a nivel europeo. Y de eso habla la cantidad de ediciones en otros idiomas".

Gallego, que encarna a Elvira en la serie, ha planteado una forma diferente de gestionar las expectativas de los lectores y ha asegurado que prefiere no ponerse "presiones ni mochilas" extra. La actriz ha explicado que su construcción del personaje se ha basado en la perspectiva del protagonista, ya que "el que marca el tiempo y tiene el peso de esta novela, y después de esta serie, es Leo Caldas. Entonces su mirada es la que nos lleva totalmente".

Keuchkerian ha coincidido con Gallego en la imposibilidad, y también inutilidad, de satisfacer todas las expectativas del público: "Es imposible hacerlo, no te ayuda en nada intentar agradar o hacer el personaje que cada uno tenga en su cabeza". Además, al igual que Gutiérrez, ha ensalzado la química entre Caldas y Estévez, nacida del contraste entre ambos.

CALDAS Y ESTÉVEZ, QUIJOTE Y SANCHO CON RETRANCA GALLEGA

Esta contraposición no solo tiene que ver con su forma de entender la vida de los dos inspectores o de llevar la investigación, sino que comienza en lo físico, por la diferencia de estatura entre ambos intérpretes. "Ya físicamente somos una pareja cómica, una especie de Sancho y Quijote que ya mueve algo cómico sin tener que acentuar nada en el guion", ha señalado Gutiérrez que ha valorado positivamente cómo se ha trasladado el humor a la pantalla, señalando que "ese humor tan fino, tan gallego y con tanta retranca está muy bien reflejado" tanto en las novelas de Villar como en el guion de la serie.

"Ya sabemos que el secreto de la comedia está en no buscarla", ha coincidido Keuchkerian, que recuerda una anécdota del rodaje para ilustrar que la pareja Caldas y Estévez resulta ya cochante en un primer golpe de vista: "Yo veo el cartel, y veo a Javier Gutiérrez y Hovik y digo: 'No sé si van a contar estos dos. Pero a mí me apetece'".

Gutiérrez ha recordado también el primer día de rodaje en el Eligio, la taberna que aparece en las novelas de Villar y que es una de las localizaciones de la serie de Disney+. El actor ha señalado que "para los actores es un regalo", ya que es "el lugar donde Caldas, que es buen amante de la comida y del vino, se refugia". Además, allí, "en una mesa, en una esquina", escribía Domingo Villar. "Era un parroquiano más de la taberna, que es un lugar de peregrinaje para todos los amantes de las novelas", ha explicado.