Javier Marco dirige 'A la cara': "Si el 'hater' tuviera delante a la persona que odia en redes, lo pensaría dos veces"

Javier Marco (Alicante, 1981) es director y guionista. Sus trabajos han sido premiados y seleccionados en festivales como San Sebastián, Clermont-Ferrand, Palm Springs, Cleveland, FICG Guadalajara o Leeds, entre otros. - MADAVENUE

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El director Javier Marco reflexiona sobre el impacto del odio en redes sociales en 'A la cara', una película surgida a partir del cortometraje homónimo que rodó en 2019 y con el que ganó el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción en 2021, y que, según lamenta, sigue siendo plenamente actual porque "el tema del odio en las redes sociales está igual o peor" que entonces.

"Lo que queremos contar es que pasaría si un 'hater' tuviera delante a la persona que odia en redes y le mirase a los ojos, porque quizá a la siguiente ocasión se lo pensaría dos veces o directamente no lo haría", afirma en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este viernes de su nuevo largometraje.

El cineasta afirma que el fenómeno de 'odiar' a la gente en redes sociales está pasando factura, ya que algunas personas deciden abandonar sus perfiles por el odio que recibe. "La idea inicial es saber qué pasaría si trasladáramos el odio que hay en las redes sociales a un encuentro cara a cara entre la persona que lanza el odio y el que lo recibe", explica.

A partir de esa premisa, Marco desarrolló una historia que también aborda temas como "la paternidad, la culpa, la soledad y la empatía", y que trata de comprender el origen de determinados comportamientos en internet.

"No queríamos nunca justificarlo, pero sí intentar entender por qué", ha señalado sobre el personaje protagonista, un hombre "totalmente roto, solitario", que encuentra refugio en las redes sociales y que está protagonizado por Manolo Solo.

Marco ha investigado los distintos perfiles psicológicos de los 'haters' y ha optado por centrarse en un hombre al que define como "invisible". "El personaje de Manolo es un hombre al que su trabajo no le llena, divorciado, al que su hija no habla y que siente que tiene vida cuando entra en las redes sociales y pone barbaridades", explica el realizador.

Sobre el auge del odio digital, el director cree que "la violencia siempre ha estado", aunque considera que las redes sociales "han amplificado ese odio" y han hecho que ahora "quede constancia" de él de una forma más visible.

Pese a ello, se muestra escéptico sobre una desaparición total de este fenómeno. "Ojalá se reduzca, que ya con eso yo creo que sería un logro enorme", ha señalado. Por último, el cineasta considera que la película podría tener recorrido en colegios o centros educativos para fomentar un uso más responsable de las redes sociales y abrir un debate sobre el impacto del odio digital.