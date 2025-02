Karla Sofía Gascón no acudirá a los Premios Goya porque la nominación de 'Emilia Pérez' es "para los productores"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Karla Sofía Gascón no acudirá este sábado a los Premios Goya 2025, que se celebran en Granada, porque la nominación de 'Emilia Pérez' a mejor película europea "no es un premio que recojan los actores" y sí "los productores".

"No es un premio que recojan los actores. Es un premio de los productores", han asegurado a Europa Press fuentes cercanas a la productora, la compañía francesa Why Not.

Las fuentes consultadas aseguran que se trata de una decisión que se ha tomado "entre todos" y creen que "es lo mejor" para la tranquilidad y salud de la actriz. "Se tiene que cuidar", subrayan.

En los últimos días, Karla Sofía Gascón ha recibido múltiples críticas tras salir a la luz sus antiguos 'tuits' con contenido racista y ofensivo, incluso contra Hollywood, una industria que la ha nominado al Oscar por su papel en 'Emilia Pérez'.

Asimismo, ha visto como Netflix la ha apartado de la campaña por los Oscar, a los que 'Emilia Pérez' se perfilaba como la gran favorita con 13 nominaciones. La actriz no estará presente en los eventos de promoción de la cinta y campaña por los Premios de la Academia de Hollywood que se celebrarán los próximos días en Los Ángeles.

A través de sus redes sociales, Karla Sofía Gascón denunció este pasado miércoles que le están intentando aplicar el "'cancel culture'". "Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo", comienza el texto compartido por la actriz a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso", añadía.

La actriz reconocía que estaba pasando por una montaña rusa de emociones" y que ha sido transparente porque no tiene "nada que esconder". "Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", proseguía el comunicado.

"Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?", terminaba escribiendo Gascón, que en su publicación etiquetaba además a numerosos medios, tanto españoles como internacionales.