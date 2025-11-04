Ken Loach y Dolores Delgado, Premios Lola González Rico Compromiso y Memoria

Archivo - El veterano director británico Ken Loach durante la rueda de prensa celebrada este viernes tras la proyección de su última película, 'El viejo roble', en la 68 edición de la Seminci - SEMINCI - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED) ha anunciado que la fiscal de memoria democrática y derechos humanos y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director británico Ken Loach serán reconocidos con los Premios Nacional e Internacional Lola González Ruiz Compromiso y Memoria 2025.

La IX edición de FESCIMED se celebrará del 2 al 7 de diciembre en Cineteca de Matadero de Madrid. Los premios serán entregados en la Academia de Cine el próximo lunes, 17 de noviembre, y tendrá como maestros de ceremonia a José Miguel Monzón (El Gran Wyoming) y al director de FESCIMED, Carlos Olalla.

En el acto, Olalla y Amparo Climent (Presidenta de la Asociación Arte y Memoria) presentarán de manera oficial el programa completo del festival y a su jurado, compuesto en esta edición por el director, guionista y escritor Adolfo Dufour (Presidente del jurado), la actriz Natalia Huarte, la cineasta documental Almudena Carracedo, el poeta, novelista y ensayista Benjamín Prado, la Académica Matilde Eiroa y la Comisionada de España en Libertad Carolina Fenoll Espinosa.

Ken Loach y Dolores Delgado se unen a una ilustre galería de nombres propios habitada por el actor, presentador, escritor y músico José Miguel Monzón (El Gran Wyoming), la cantante Rozalén, el actor Juan Diego Botto, los escritores Ian Gibson y Almudena Grandes, el periodista Javier del Pino y la abogada y política española Cristina Almeida. Todos ellos valores activos de la democracia y figuras fundamentales en la lucha por el reconocimiento de los derechos sociales fundamentales y la libertad de expresión.