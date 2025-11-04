Ken Loach y Dolores Delgado, Premios Lola González Rico Compromiso y Memoria

Archivo - El veterano director británico Ken Loach durante la rueda de prensa celebrada este viernes tras la proyección de su última película, 'El viejo roble', en la 68 edición de la Seminci
Archivo - El veterano director británico Ken Loach durante la rueda de prensa celebrada este viernes tras la proyección de su última película, 'El viejo roble', en la 68 edición de la Seminci - SEMINCI - Archivo
Europa Press Cultura
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 18:18

    MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED) ha anunciado que la fiscal de memoria democrática y derechos humanos y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director británico Ken Loach serán reconocidos con los Premios Nacional e Internacional Lola González Ruiz Compromiso y Memoria 2025.

   La IX edición de FESCIMED se celebrará del 2 al 7 de diciembre en Cineteca de Matadero de Madrid. Los premios serán entregados en la Academia de Cine el próximo lunes, 17 de noviembre, y tendrá como maestros de ceremonia a José Miguel Monzón (El Gran Wyoming) y al director de FESCIMED, Carlos Olalla.

   En el acto, Olalla y Amparo Climent (Presidenta de la Asociación Arte y Memoria) presentarán de manera oficial el programa completo del festival y a su jurado, compuesto en esta edición por el director, guionista y escritor Adolfo Dufour (Presidente del jurado), la actriz Natalia Huarte, la cineasta documental Almudena Carracedo, el poeta, novelista y ensayista Benjamín Prado, la Académica Matilde Eiroa y la Comisionada de España en Libertad Carolina Fenoll Espinosa.

   Ken Loach y Dolores Delgado se unen a una ilustre galería de nombres propios habitada por el actor, presentador, escritor y músico José Miguel Monzón (El Gran Wyoming), la cantante Rozalén, el actor Juan Diego Botto, los escritores Ian Gibson y Almudena Grandes, el periodista Javier del Pino y la abogada y política española Cristina Almeida. Todos ellos valores activos de la democracia y figuras fundamentales en la lucha por el reconocimiento de los derechos sociales fundamentales y la libertad de expresión.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado