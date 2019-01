Lee Unkrich, director de Toy Story 3 y Coco, dice adiós a Pixar tras 25 años

Actualizado 19/01/2019 17:57:05 CET

El creador de las aclamadas películas Coco o Toy Story 3, se marcha de los estudios de animación Pixar tras 25 años. El motivo principal de su renuncia es para pasar más tiempo con su familia, y él mismo ha confirmado que no hará películas para otros estudios, a pesar de que ofertas no faltan.

El pasado viernes, según informaciones de The Hollywood Reporter, Unkrich informaba a sus compañeros de Pixar sobre la decisión tomada y sin marcha atrás: "no me voy a hacer películas en otro estudio. A cambio, pienso pasar mucho tiempo con mi familia y perseguir intereses que tenía desde hace mucho tiempo". Su salida coincide con la marcha de John Lasseter, ex-director de Pixar, acusado por varias compañeras de presuntos abusos sexuales.

Todos los compañeros con el director creativo de Pixar a la cabeza, Pete Docter, le rindieron un emotivo homenaje antes de su despedida: "Lee (Unkrich) llegó a Pixar cuando estábamos trabajando en Toy Story, y desde entonces ha tenido una influencia profunda en todas las películas de Pixar. Literalmente nos enseñó a los cineastas más novatos sobre la puesta en escena, la composición y el corte".

"Su arte y destreza como editor y co-director se convirtió en una de las principales razones de la alta calidad de nuestro cine. Su capacidad para encontrar el humor profundo y la emoción le permitió crear algunas de las mejores películas que hemos hecho" remarcó Docter en la despedida al creador estadounidense.

Lee Unkrich ha sido director de películas tan entrañables como Toy Story 3 o Coco, galardonadas con sendos premios Oscar y con una recaudación histórica. También ha sido co-director de otros grandes títulos del estudio de animación como Toy Story 2, Buscando a Nemo o Cars. Antes de su marcha, ya trabajaba junto con Lasseter en el guión de la cuarta entrega de Toy Story.