Luis Tosar y Rigoberta Bandini comienzan los Goya condenando la "violencia" de las guerras de Irak, Irán y Gaza

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presentadores de la gala de los Premios Goya, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, han comenzado la noche del cine español condenando la "violencia" de las guerras de Irak, Irán y Gaza.

"Para condenar la violencia que esta industria siempre ha condenado", ha puntualizado Tosar.

Además, han recordado que este sábado Israel ha "echado" a la organización Médicos Sin Fronteras de la zona de Gaza.