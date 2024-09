Malena Alterio protagoniza 'En fin' y reflexiona sobre el Apocalipsis: "En Palestina lo están viviendo"

- "El mundo no se terminará por alienígenas o por un meteorito, será por razones más triviales y humanas", dicen los creadores de la serie

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 13 de septiembre llega a Prime Video 'En fin', serie creada por David Sainz ('Malviviendo') y Enrique Lojo ('Una vida menos en Canarias'). La ficción aborda en clave de comedia lo que pasaría si, después de haberse anunciado el Apocalipsis, este no llegara. Con todo, la serie refleja que no hace falta que se estrelle un meteorito para que se acabe el mundo, sino que la vida ya arroja sus propios desastres y "verdaderos Apocalipsis en nuestras cabezas". En este sentido, Malena Alterio, que protagoniza la ficción junto a José Manuel Poga, señala como ejemplo la situación en Palestina.

"Tú vete a hablar con alguien que esté en Palestina, ellos están viviendo el Apocalipsis ya, ahora", ha declarado la intérprete en una entrevista concedida a Europa Press. Teniendo en cuenta que este 2024 el simbólico Reloj del Día del Juicio Final mantenido por el Boletín de los Científicos Atómicos estaba a solo 90 segundos de la medianoche en su evaluación de lo cerca que estamos de una catástrofe mundial, la actriz reflexiona sobre las muchas "papeletas" que tenemos para el Apocalipsis, ya sea "a nivel climático" o a "nivel político".

Alterio compara la situación con una "olla a presión que en algún momento parece que va a reventar". Y aunque la actriz señala que no sabe si realmente se llegará al fatídico límite, habla de la permanente "sensación de presión" y las preguntas de "hasta cuándo, cuál es el límite de guerras, de maltrato, de no cuidar el planeta". Por su parte, Poga apunta a algo mucho más íntimo: "Creo que cada persona vivimos diariamente nuestra propia batalla interior y muchas veces nos vemos en situaciones de derrumbes, de verdaderos Apocalipsis en nuestras cabezas".

Por otro lado, al presentar una situación de crisis mundial, es inevitable establecer paralelismos con la pandemia del coronavirus sufrida hace unos años, una situación que el actor define como "una especie de Apocalipsis" por sí misma. En realidad, Sainz y Lojo apuntan que la idea de la serie llevaba rondando por sus cabezas ocho años, pero con la pandemia "un montón de cosas se resignificaron" e incluso encontraron que se habían adelantado a ciertas cosas, siendo "un poquito Nostradamus". "Hubo un montón de elementos que de repente crecieron mucho y sí que utilizamos cosas que vivimos en aquella época, por ejemplo los negacionistas, preparacionistas...", han desvelado.

Lojo remarca que en la esencia de la serie está una enseñanza de la pandemia y es que "el Apocalipsis va a ser muy pequeñito". "Nos dimos cuenta de que las cosas podían surgir así, de repente, y que llegaban a ti con una forma muy inocente. O sea, el mundo no se va a terminar porque lleguen unos alienígenas o un planeta impacte contra la Tierra, el mundo se puede terminar por razones mucho más triviales, mucho más humanas y la serie al final trata de eso", reflexiona.

ENTRE LA CARCAJADA Y LA INCOMODIDAD

La premisa de 'En fin' es que, tras haberse anunciado el Apocalipsis, este no llega a ocurrir y los personajes, que ya lo habían asumido, deben seguir viviendo en un mundo que no ha muerto, pero que tampoco es el mismo. Así, Poga encarna a un hombre que, habiendo abandonado a su mujer e hija para vivir al límite entre juergas y orgías sus últimos días, se da cuenta de su error y trata de recuperar su vida. Y es que el humor negro es una de las señas de identidad de esta inclasificable serie y Alterio recuerda su asombro al leer el guion por primera vez.

"No conseguía encajar en mi cabeza qué género era exactamente. Bueno, sabía que era una comedia porque había unas cosas bizarrísimas, que me hacían reír pero bueno, no sé, ¿era ciencia ficción?, ¿era acción?, ¿qué era?", ha rememorado la actriz. En todo caso, la intérprete admite que le gusta el tipo de humor de la serie, por arriesgado que pueda ser y alude a ese "algo de lo irreverente, de lo incorrecto", aunque siempre "dentro de un contexto". "No me gusta la provocación así porque sí", ha expresado, dejando claro que no es un error en el que caiga la ficción.

"Creo que la comedia, no solo la que más te hace reír sino con la que más conectas, es la que tiene un poso emocional o la que te remite a un drama porque te remueve mucho más", explica Lojo. "Sí que intentamos siempre medir un poco la apuesta, si tú vas a extremar, tienes que asegurarte de que lo que estás contando es muy gracioso", aclara.

"El día en el que debería llegar el Apocalipsis, Tomás se levanta resacoso en mitad de una orgía en una tienda de muebles. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia, su mujer, y a Noa, su hija, sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error.

Ahora, tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser igual. Mientras, una Julia que ha vivido siempre con el freno de mano puesto ve esto como una segunda oportunidad, lanzándose a hacer todas esas cosas que no se atrevió a hacer antes. Noa, por su parte, se pregunta por qué los adultos se han empecinado en destruir el mundo ellos solos, sin necesidad de que ningún planeta gigante choque contra la Tierra", reza la sinopsis de la ficción.

Junto a Alterio y Poga, completan el reparto de la ficción Raúl Cimas, Irene Pérez Luisa Gavasa, Dani Mantero, Cristian de la tierra, Pepa Rus, Javier Botet, Adrián Pino, Victor Rebull, Numa Paredes, y Leonor Watling, entre otros.