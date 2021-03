Marta Nieto, tras los comentarios machistas escuchados antes de la gala: "El 8M tiene más sentido que nunca"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marta Nieto ha respondido este domingo a los comentarios machistas que se pudieron escuchar en los minutos previos a la alfombra roja de los Premios Goya, que se celebraron en Málaga, y ha defendido que la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene "más sentido que nunca".

Nieto, a través de su cuenta de Instagram, ha felicitado en primer lugar a la organización de la gala porque "fue un ejemplo de profesionalidad, pasión y amor por el cine". "Decenas de personas han trabajado durante semanas para que se pudieran celebrar, sin riesgo, estos premios que honran y cuidan al cine y toda la industria que implica", ha agradecido la intérprete, que aseguró que "fue un honor" participar en la ceremonia.

Sin embargo, también aprovechó para censurar los comentarios machistas que se escucharon en las redes sociales en el momento en el que las artistas iban llegando al Teatro Soho CaixaBank. "Con respecto al vídeo y a los audios filtrados, me gustaría gritar de rabia", ha expresado.

En su opinión, "por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca". "Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar", ha censurado.

Nieto ha aclarado que "no son simples comentarios", sino "la muestra de la sociedad en la que vivimos". "Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer", ha afirmado la actriz, que ha reivindicado que el cuerpo de la mujer no es para el hombre.

"Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no, es asunto nuestro. Para nuestro placer", ha zanjado.

Por último, ha querido destacar "el camino" que queda para la igualdad entre hombres y mujeres, y la desaparición de comentarios y actitudes machistas en la sociedad. "Qué pena y que vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo", ha finalizado.

RTVE PIDE DISCULPAS Y ABRE EXPEDIENTE

RTVE ha lamentado y condenado "profundamente" los comentarios de índole machista que se oyeron por su perfil de Facebook durante la retransmisión de la alfombra roja de la Gala de los Premios Goya y ha pedido disculpas a las actrices aludidas. Además, indica que ya ha abierto un expediente informativo.

En un comunicado, la corporación ha señalado que en la cobertura de este sábado, las imágenes de Málaga llegaban al Control Central de RTVE en Madrid después de una preselección de señales que provenían de diversas cámaras. Esta preselección es la que llega al control central de Torrespaña desde donde se distribuyen.

Según ha indicado la corporación, RTVE ya ha abierto un expediente informativo y ha identificado el punto exacto desde el que se produjeron los "desafortunados" comentarios que se oyeron a través del audio de ambiente (cámara 8, situada en el exterior de hotel donde se realizaba el evento).

"No hay excusa posible para lo sucedido. Radiotelevisión Española pide disculpas a las actrices aludidas y condena sin paliativos el contenido de estos comentarios denigrantes para las mujeres tan alejados del sentir mayoritario de la plantilla de la empresa y, lamentablemente, aún presentes en nuestra sociedad", ha señalado RTVE, que ha avanzado que el Observatorio de Igualdad de RTVE también ha actuado de oficio y ha abierto un expediente para tomar las acciones oportunas.