Michela De Rossi protagonizará Newark, la precuela de Los Soprano

Newark, la precuela cinematográfica de Los Soprano que prepara el creador de la aclamada serie de HBO, David Chase, ya tiene a su protagonista femenina. La joven actriz italiana Michela De Rossi será la encargada de encabeza un reparto que cuenta ya con nombres como los de Alessandro Nivola (En realidad, nunca estuviste aquí) Jon Bernthal (The Punisher), Ray Liotta (Uno de los nuestros), Vera Farmiga (Expediente Warren) o Michael Gandolfini, el hijo del protagonista de la serie, el fallecido James Gandolfini.

Según informa Deadline, De Rossi interpretará "a una ambiciosa inmigrante italiana que llega a Estados Unidos y se establece en Newark". El papel marcará el primer trabajo protagonista para la joven actriz italiana de 26 años en el cine estadounidense. De Rossi ha aparecido previamente en la película La terra dell'abbastanza, así como en la serie de televisión italiana I topi.

El filme, conocido anteriormente como The Many Saints of Newark, estará dirigido por Alan Taylor (Terminator Génesis, Thor: El mundo oscuro) y estará ambientado durante los disturbios que tuvieron lugar Newark, conocida como "la ciudad de los ladrillos" del estado de Nueva Jersey, en la década de los 60. Unos eventos que enfrentaron a la colonia de inmigrantes italianos con la comunidad afroamericana y que se volvieron letales cuando se involucraron las mafias de ambos bandos.

La trama se centrará en el personaje de Dickie Moltisanti, el capo del clan italiano y mentor de Tony Soprano. Un personaje al que se menciona en la serie original pero en realidad nunca se muestra y que en el filme estará interpretado por Alessandro Nivola. "La película tratará las tensiones entre los negros y los blancos en ese momento, y Tony Soprano será parte de esto, pero de niño", adelantó David Chase.

Los Soprano es considerada como una de las mejores series de televisión de la historia. Durante sus seis temporadas, compuestas por un total de 86 episodios, la ficción de HBO ganó 21 premios Emmy y obtuvo 111 nominaciones. La historia de Tony Soprano, un mafioso que acude a la consulta de la psiquiatra al sufrir ataques de ansiedad derivados de su doble vida como padre de familia y como jefe de la mafia de Nueva Jersey, supuso un salto de calidad en la forma de hacer y entender las series de televisión que ayudó a establecer el modelo en el que se basan muchas aclamadas series.