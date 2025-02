Millie Bobby Brown y Chris Pratt ('Estado eléctrico'): "Cada vez vivimos más en las pantallas y menos en el mundo real"

- Protagonizan la nueva superproducción de Netflix, una ucronía dirigida por los hermanos Russo que llega el 14 de marzo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de marzo Netflix estrena 'Estado eléctrico', filme dirigido por los hermanos Russo y protagonizado por Millie Bobby Brown y Chris Pratt. La película, que llega con la vitola de ser la más cara en la historia del servicio de streaming, es una ucronía ambientada en los años 90 después de que la humanidad librara, y ganara, una guerra contra los robots. Un contexto retrofuturista que, además de para el lucimiento visual, también sirve para explorar temas como la pérdida, el avance de la Inteligencia Artificial, la dependencia y abuso de la tecnológica o cómo, en tiempos de en los que lo virtual le gana terreno a lo real, conservar eso que nos hace humanos y nos diferencia de los autómatas.

"Espero que este filme sea un paso importante en la dirección correcta para ayudar a la gente a reflexionar sobre su relación con la tecnología", afirma Brown que en una entrevista concedida a Europa Press alerta de cómo gente de su generación, y también mucho más joven, usa de forma abusiva y sin ningún control los dispositivos. "Veo a mucha gente joven, adolescentes y niños, usando tecnología y espero que este filme traslade un mensaje de protegerlos de esas tecnología y las redes sociales que pueden darles información negativa a los jóvenes", apunta la actriz de 21 años.

"Cada vez vivimos más en las pantallas y menos en el mundo real", alerta Pratt, que destaca que una parte importante de su "trabajo como artistas y contadores de historias" es usar "parábolas" para lanzar avisos o advertencias a la sociedad. "Y un filme como éste, aunque sea un gran blockbuster, comercial, divertido y una experiencia de familia, se centra en algunos temas que, esperamos, animen a la gente a reflexionar", apunta el protagonista de 'Jurassic World' o 'Guadianes de la galaxia' que avisa que "pronto" comenzarán a verse las "las ramificaciones y consecuencias" de ese uso abusivo de la tecnología lo que, espera, motive "un cambio hacia algo más humano".

LA IA, UNA NUEVA CARRERA ARMAMENTÍSTICA

Un factor fundamental en este nuevo contexto es el avance, parece que imparable de la Inteligencia Artificial. Y más allá de escenarios apocalípticos o revoluciones de las máquinas, como la que presenta 'Estado eléctrico', en el corto y medio plazo los hermanos Russo abogan por regular su uso en las diferentes disciplinas profesiones y artísticas incluyendo, por supuesto, el cine.

"Creo que en el caso de la Inteligencia Artificial, el artista siempre tiene que tener control de la tecnología. Y ahí es donde hay que poner el límite. Si dejamos que las empresas sean las que decidan cómo usamos esa tecnología, tengo miedo de que intenten reemplazarnos. Pero si son los artistas quienes definen cómo usamos esa tecnología, creo que nos servirá para avanzar del mismo modo que muchos otros avances tecnológicos lo han hecho en la industria del cine", reflexiona Joe Russo que señala que en momentos de cambio como el que vivimos "siempre hay mucho miedo".

"Y el miedo puede ser algo bueno en el caso de la Inteligencia Artificial, que por supuesto debe de ser regulada. El problema es que el mundo occidental no tiene control del uso y la creación de la IA, y habrá otros mercados que estarán desregulados. Así que otra vez nos encontramos en otra especie de carrera armamentística", avisa. "Pero también es bueno recordar que el cine en sí mismo es una tecnológica, apostilla Anthony Russo.

MILLIE BOBBY BROWN: LA IA DEBERÍA ESTAR MÁS REGULADA

En este punto, Pratt sostiene que no sería inteligente cortar por lo sano con la nueva tecnología, sino que aboga por actuar no "con un hacha" sino de forma casi quirúrgica, con "escarpelo" para "determinar dónde de IA puede ayudarnos a ser mejores" y "a la vez proteger la esencia de los artistas" para así no correr el riesgo de que ser "suplantados".

"Los artistas, los actores, los cineastas, los animadores... es nuestro talento innato lo que hay que proteger y necesitamos mantener nuestros trabajos. Así que absolutamente, tanto como valoro los avances en la tecnología creo que debería haber una regulación en la industria cinematográfica", sentencia Brown.

Basada en la novela gráfica de Simon Stalenhag, 'Estado eléctrico' está ambientada en una realidad alternativa durante los años 90 donde, tras una guerra entre la humanidad y las máquinas, una adolescente huérfana (Millie Bobby Brown) emprende un viaje para encontrar a su hermano pequeño que creía que estaba muerto. En su camino la acompañan un robot con apariencia de dibujo animado, un contrabandista llamado Keats (Chris Pratt) y su singular compinche.

Stanley Tucci, Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Holly Hunter o Jason Alexander completan el elenco de 'Estado eléctrico' que en su versión original también cuenta con estrellas de la talla de Brian Cox, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Alan Tudyk o Colman Domingo poniendo voz a los diferentes robots que aparecen en el filme.