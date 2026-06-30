Los Minions tiñen de amarillo la cartelera desde mañana en la que también estarán 'Normal' y 'Día de caza'

Fotograma de Minions & Monsters . - UNIVERSAL PICTURES

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cartelera veraniega se tiñe desde este miércoles de amarillo con el esperado estreno de 'Minions & Monsters, la nueva y alocada entrega de la exitosa franquicia de Universal Pictures e Illumination Entertainment. La cinta de animación no será la única que adelante su estreno a este miércoles, ya que el thriller policiaco 'Normal' estará desde este 1 de julio en la cartelera. Las españolas 'Día de caza' y 'Nueve lunas' llegarán a las salas a partir del viernes junto a 'La muerte de Robin Hood', 'Hermanos' y la ganadora de la Seminci 'Magallanes'.

Dirigida nuevamente por el veterano Pierre Coffin, el nuevo capítulo de los Minions cuenta la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo estos personas conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado. Alex de la Iglesia prestará su voz en la versión en castellano de 'Minions & Monsters' al excentico director de cine interpretado originalmente por Christoph Waltz.

El thriller policiaco 'Normal', dirigido por Ben Wheatley y protagonizado por Bob Odenkirk, lleva a la gran pantalla una intensa trama de crimen, secretos y acción. La historia sigue los pasos de Ulises, un hombre que asume el cargo de sheriff interino en la aparente calma de Normal, un pequeño y pacífico pueblo de Minnesota que esconde una conspiración letal tras la fachada de su éxito comercial. Con un guion coescrito por el propio protagonista y Derek Kolstad -creador de la saga John Wick-, el largometraje cuenta en su reparto coral con figuras de la talla de Lena Headey y Henry Winkler.

Y a partir del viernes 3 de julio estará en las salas 'La muerte de Robin Hood', protagonizada por Hugh Jackman, Jodie Comer, Noah Jupe y la Faith Delaney. Inspirada en la balada homónima escrita en el siglo XVII, en 'La muerte de Robin Hood', el director Michael Sarnoski ha querido mostrar cómo habría sido realmente la vida del personaje en pleno siglo XIII. La cinta de aventuras muestra las consecuencias de sus actos a través de la oscuridad, el arrepentimiento, el dolor y la pérdida.

El cine español estará también las salas a partir de este viernes con 'Día de caza', la nueva película dirigida por Pedro Aguilera. Tras su paso por el Festival de Málaga, esta producción se presenta como una contemporánea revisión de 'La caza', la obra que Carlos Saura filmó hace seis décadas. En esta ocasión, el relato traslada la tensión y las fracturas de la sociedad actual a un entorno eminentemente femenino, con un reparto estelar encabezado por Blanca Portillo, Carmen Machi, Rossy de Palma y Zoé Arnao, quienes encarnan a un grupo de mujeres cuyos secretos y cuentas pendientes afloran durante una asfixiante jornada en un coto privado.

'9 lunas' es la nueva propuesta de la cineasta Patricia Ortega (Mamacruz) de corte 'feel-good' que aborda las nuevas realidades familiares y la identidad de género. El filme narra la historia de Ángel, un joven y exitoso entrenador personal cuya vida da un vuelco absoluto al descubrir que está embarazado, un inesperado giro que pondrá a prueba su masculinidad y sus planes de futuro al tratarse de un hombre trans en la fase final de su transición. Con un guion coescrito junto a José Ortuño y Olmo Figueredo, la cinta cuenta con Zack Gómez-Rolls, Jorge Sanz, María León, Sara Sálamo, Fernando Guallar y Kiti Mánver en el reparto.

Carol Rodríguez Colás y Marina Rodríguez Colás dirigen 'Hermanos', una comedia dramática con el sello fresco, urbano y costumbrista que caracteriza a las cineastas catalanas. En esta ocasión, el relato se centra en las complejidades de las relaciones fraternales y los choques generacionales dentro de un barrio obrero, combinando la ternura y el humor ácido para retratar la identidad, los lazos de sangre y las aspiraciones de una juventud que busca su lugar en el mundo.

'MAGALLANES' Y 'COSAS QUE NO OLVIDARÉ'

'Magallanes', la ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci, llega también este viernes protagonizada por Gael García Bernal bajo la dirección de Lav Diaz. La película de corte histórico desmitifica la figura del célebre explorador portugués del siglo XVI, narrando su audaz expedición financiada por la Corona española hacia Oriente y su posterior y violenta obsesión con la conquista y la conversión religiosa en el archipiélago malayo.

Y la cineasta canadiense Anne Émond, estrena 'Amor, apocalipsis', un drama psicológico con tintes de comedia negra que explora las crisis existenciales contemporáneas. Ambientada en una gran urbe en pleno colapso social y climático, la trama se aleja de los clichés del cine de catástrofes para centrarse, con el estilo íntimo, en cómo las relaciones afectivas, el deseo y la necesidad de redención se transforman radicalmente cuando el mundo exterior parece desmoronarse por completo.

También llegará este viernes a los cines 'Los músicos', la comedia dramática de Grégory Magne en la que su protagonista logra hacer realidad el sueño de su padre: reunir cuatro Stradivarius para un concierto único, esperado por los melómanos del mundo entero.

'Cosas que no olvidaré', de Alessandro Aronadio, es una historia luminosa sobre la memoria, el amor y la belleza de aquello que nunca se olvida de todo. Y 'Lady Nazca' está inspirada en la historia real de María Reiche. La cinta narra el viaje extraordinario de una mujer adelantada a su tiempo que, guiada por la curiosidad, la pasión y una determinación inquebrantable, dedicó su vida a estudiar y proteger uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de la humanidad.