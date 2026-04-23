Muere a los 56 años Ignasi Camós, director del ICAA: "Hizo mucho y bueno para el cine español"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, ha fallecido este jueves a los 56 años, según ha confirmado el Ministerio de Cultura en un comunicado en el que traslada sus condolencias a familiares, amigos y allegados por esta pérdida.

Ignasi Camós se encontraba al frente del ICAA desde junio de 2023, cuando sustituyó a Beatriz Navas. El Ministerio de Cultura agradece la gran labor y compromiso de Ignasi Camós al frente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que, junto a su vocación de servicio público, "dejarán una gran huella en las personas e instituciones con las que trabajó".

A los pocos minutos de hacerse oficial la noticia, el cofundador y director editorial de la plataforma audiovisual Filmin, Jaume Ripoll, ha lamentado en un mensaje de X, recogido por Europa Press, el fallecimiento de un hombre "cariñoso, culto, cercano y atento, con el que era muy fácil trazar complicidades".

"Hizo mucho y bueno para el cine español durante su tiempo en el ICAA. Ojalá en este próximo Festival de Cannes, con tanta presencia de cine nacional, se le pueda rendir el tributo que sin duda merece. Mi último recuerdo feliz con él: el día de la clausura de Atlàntida (Mallorca), llegó con su camiseta de Oasis, eufórico después de haberles visto de nuevo en concierto. Cuánto reímos", ha recordado Ripoll.

La organización de los Premios Feroz también se ha despedido de Camós con un mensaje en X, en el que han destacado su "intensa" labor al frente de la institución cultural. "Lamentamos profundamente su fallecimiento. Un fuerte abrazo para sus compañeros y amigos", ha publicado la entidad.

Por su parte, el Festival de Málaga ha agradecido su labor y compromiso con el cine y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares, a través de un mensaje en redes sociales. Asimismo, DAMA, entidad especializada en la gestión de derechos de autores audiovisuales, también ha trasladado sus condolencias con un mensaje en X.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ignasi Camós, director del ICAA. Queremos agradecer su dedicación, su gran labor institucional y su firme compromiso con la cultura, el audiovisual y los autores. Un fuerte abrazo para sus compañeros, amigos y familiares", ha publicado la entidad.

BIOGRAFÍA

Camós era doctor en Derecho, profesor titular de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Girona y funcionario de la Administración General del Estado. Durante su trayectoria, ocupó diferentes puestos de responsabilidad en la Generalitat de Cataluña y fue consejero de Empleo y de Seguridad Social en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas.

Desde el mes de julio de 2021, ejerció como asesor parlamentario en el Gabinete del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, puesto desde el que coordinó los grupos de trabajo para el desarrollo del Estatuto del Artista.

Además, había desempeñado su labor como asesor parlamentario en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020-2021) y en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración (2018-2019). Previamente había sido consejero técnico en el Ministerio de Educación, en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas.