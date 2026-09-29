Muere a los 92 años Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

Archivo - El cineasta y escritor Gonzalo Suárez posa tras recibir el Goya de Honor, en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones so - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El cineasta Gonzalo Suárez ha fallecido este martes a los 92 años en Madrid, según ha dado a conocer en redes sociales la Academia de Cine, que destaca al realizador como un "polifacético creador".
"La Academia de Cine lamenta el fallecimiento del cineasta Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, a los 92 años en Madrid. El polifacético creador también fue reconocido con el Goya a Mejor Dirección por Remando al viento", ha publicado la institución.
La Asociación de Artistas e Intérpretes AISGE también ha despedido al realizador, al que califica como uno de "los más grandes". "Nunca es buen momento para despedir a los más grandes. El cine sagaz y poliédrico de Gonzalo Suárez nos acompañó desde siempre. Perderle duele en el alma. Sirva de bálsamo esta larga entrevista de hace 10 años: 'De niño hice cine en el pasillo de casa'", ha publicado la entidad.