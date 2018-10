Muere el actor de The Walking Dead Scott Wilson

Actualizado 07/10/2018 11:34:34 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Scott Wilson, conocido por dar vida a Hershel Greene en la serie The Walking Dead, ha muerto a los 76 años a causa de la leucemia que padecía. Tan solo unas horas antes del fallecimiento, los productores de la ficción de AMC habían anunciado en la Comic-Con de Nueva York que su personaje volvería en la novena temporada para despedir a Rick Grimes, protagonista encarnado por Andrew Lincoln.

La fatídica noticia del intérprete, que participó tres temporadas de The Walking Dead, la comunicó la propia cadena desde la cuenta oficial de Twitter de la serie. En el comunicado agradecen su gran profesionalidad y, sobre todo, su forma de ser con los que le rodeaban. "Scott siempre será recordado como un gran actor y mejor persona", comienza.

"El personaje al que encarnó en The Walking Dead, Hershel, vivió en el núcleo emocional del espectáculo. Nuestros corazones están con su esposa, familia, amigos y con los millones de seguidores que le amaban", continúa.

Scott will be remembered as a great actor and an even better person. The character he embodied on The Walking Dead, Hershel, lived at the emotional core of the show. Our hearts go out to his wife, family, friends and to the millions of fans who loved him. pic.twitter.com/cTf4dParo7