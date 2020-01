Muere Buck Henry, guionista de 'El graduado' y director de 'El cielo puede esperar', a los 89 años

Actualizado 09/01/2020 10:11:53 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Buck Henry, actor, guionista y director que cocreó 'Get Smart', coescribió 'El graduado' y codirigió la exitosa película de 1978 'El cielo puede esperar', ha fallecido el miércoles 8 de enero en Los Ángeles a los 89 años.

Según informó Deadline, Henry murió en el hospital Cedars-Sinai después de sufrir un ataque cardíaco.

Nacido como Henry Zuckerman en 1930 en la ciudad de Nueva York, Henry era hijo de la estrella de cine mudo Ruth Taylor. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento a principios de la década de 1960 como miembro del reparto en programas de televisión como 'The New Steve Allen Show' y 'That Was the Week That Was'. Poco después creó la parodia de espías 'Get Smart' junto con Mel Brooks, que también se encargó del guion de varios episodios.

Aunque su primer guion cinematográfico fue para la película 'The Troublemaker' en 1964, en la que también tuvo un papel secundario, Henry se hizo un nombre como guionista gracias a 'El graduado', que escribió con Calder Willingham. La película de Mike Nichols le valió la primera de sus dos nominaciones al Oscar.

Posteriormente, Henry trabajó en varias otras películas importantes, incluyendo Trampa-22, 'The Owl and the Pussycat' en 1970, y '¿Qué me pasa, doctor?' en 1972. Otros créditos de su larga carrera son 'First Family', cinta que también dirigió en 1980, 'Todo por un sueño' en 1995 y 'Enredos de sociedad' en 2001.

Henry también trabajó como actor. Apareció en 'El juego de Hollywood' de Robert Altman así como en 'Saturday Night Live', donde fue presentador del programa 10 veces