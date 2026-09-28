Mujeres cineastas rozan la paridad en puestos de responsabilidad pero tienen un 51% menos de presupuesto que los hombres

La productora y vicepresidenta segunda de CIMA, Nati Juncal, interviene durante el acto de celebración del 20 aniversario de CIMA (Asociación de Mujeres cineastas y de medios audiovisuales), en el Cine Doré, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres cineastas han alcanzado en 2025 el 39% de los puestos de responsabilidad detrás de las cámaras en el cine español, frente al 26% registrado hace una década, aunque las películas dirigidas por ellas presentan un coste medio reconocido un 51,43% inferior al de las dirigidas por hombres, según el 11º Informe Anual CIMA 2025.

El documento se ha presentado este lunes en Madrid, con motivo del 20 aniversario de la asociación, y ha corrido a cargo de la socióloga Sara Cuenca, que ha analizado 214 películas candidatas a la 40 edición de los Premios Goya y un total de 2.910 profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en distintas áreas de la producción cinematográfica.

El informe muestra un avance de 13 puntos porcentuales en la presencia femenina respecto a 2015 al alcanzar en 2025 el 39 por ciento, lo que supone un acercamiento al intervalo del 40-60% que el informe considera de distribución equilibrada. Sin embargo, Cuenca ha insistido en que este crecimiento cuantitativo no supone por sí solo una igualdad estructural.

"Estar no significa necesariamente estar en condiciones de igualdad", ha señalado durante la presentación, antes de explicar que la representación femenina debe analizarse también en función de los puestos que ocupan las mujeres, los recursos a los que acceden y las condiciones en las que desarrollan sus carreras.

De hecho, tal y como ha expresado, el informe refleja una distribución desigual según las diferentes áreas profesionales. Las mujeres son mayoría en departamentos como Vestuario, donde representan el 83 por ciento, Maquillaje y Peluquería, con un 78 por ciento, y Dirección de Arte, con un 63 por ciento. En cambio, su presencia es minoritaria en puestos como Dirección de Fotografía, con un 21 por ciento, Sonido, con un 27 por ciento, Producción, con un 27 por ciento, Composición Musical, con un 31 por ciento, y Dirección, con un 29 por ciento.

Cuenca ha desvelado que, a pesar de la mejora en el porcentaje de mujeres en el Grupo Directivo (funciones de Producción, Dirección y Guion) desde 2015 (20%) hasta alcanzar en 2025 un 30%, se sigue "perpetuando la segregación vertical con la pérdida de presencia femenina conforme se asciende hacia los puestos de mayor poder decisional, responsabilidad y prestigio".

Como explica el informe, la feminización de determinados cargos como Vestuario o Maquillaje y Peluquería no tiene que ver solo con los números, sino también con el menor reconocimiento simbólico, técnico y autoral que históricamente han recibido los trabajos feminizados. Además, el informe señala que la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad aumenta cuando hay otra mujer en posiciones de liderazgo: cuando la productora es una mujer, el 55 por ciento de las jefaturas de departamento están ocupadas por mujeres, frente al 40 por ciento cuando el productor es un hombre.

En el caso de la dirección, las mujeres representan el 53 por ciento de los equipos cuando dirige una mujer, frente al 42 por ciento cuando el director es un hombre.

BRECHA ECONÓMICA

La brecha económica es "enorme", según Sara Cuenca, y constituye uno de los principales elementos que explican la distancia entre presencia e igualdad. En 2025, se contabilizaron 41 películas dirigidas por mujeres y otras 41 dirigidas por hombres, pero el coste medio reconocido de las primeras fue de 1,64 millones de euros, frente a los 3,38 millones de los segundos. La diferencia alcanza así el 51,43 por ciento.

En las líneas generales de ayudas del ICAA, la brecha económica se sitúa en torno al 48 por ciento, mientras que en el caso de la animación llega prácticamente al 80%. El informe también analiza el acceso a las ayudas públicas.

CIMA ha estudiado 513 solicitudes y 154 proyectos beneficiarios de las líneas generales y selectivas del ICAA, por un importe total de 92 millones de euros. La tasa de éxito de los proyectos dirigidos por mujeres y hombres se sitúa en niveles similares, alrededor del 30 por ciento, pero las mujeres presentaron menos proyectos: 210 frente a 289 de directores hombres.

Entre los proyectos finalmente beneficiarios, el 40 por ciento corresponde a mujeres directoras, el 56 por ciento a hombres y el 4 por ciento a proyectos de dirección mixta. Según el estudio, las políticas públicas han contribuido a modificar la representación femenina entre los proyectos que reciben ayudas.

En las ayudas generales, la presencia de directoras pasó del 30 por ciento en 2018 al 39 por ciento en 2025, mientras que en las selectivas aumentó del 23 por ciento al 41 por ciento. Las reservas específicas para mujeres alcanzaron en 2025 el 35 por ciento en las ayudas generales y el 40 por ciento en las selectivas.

TELEVISIONES Y PLATAFORMAS

Por otro lado, el informe aborda la financiación en función del género en las televisiones y plataformas. De las 84 películas españolas estrenadas en 2025 que fueron adquiridas, emitidas o contaron con participación de cadenas generalistas, el 33 por ciento estaban dirigidas por mujeres, frente al 64 por ciento dirigidas por hombres.

La socióloga ha detallado que RTVE concentra 74 de esos 84 títulos. En las plataformas se analizaron 40 películas de 2025, de las cuales el 37,5 por ciento fueron dirigidas exclusivamente por mujeres, alrededor de un 3 por ciento correspondió a dirección mixta y el 60 por ciento a hombres, aunque también en este caso existe una fuerte concentración, ya que 34 de los 40 títulos corresponden a Movistar+.

En materia de reconocimiento, el informe ha analizado los principales festivales nacionales e internacionales y diferentes premios de ámbito estatal. En 2025, las mujeres recibieron el 46 por ciento de las 139 distinciones vinculadas a Dirección y/o Guion, frente al 54 por ciento de los hombres, situándose por primera vez desde 2015 dentro del intervalo considerado equilibrado.

Además, al relacionar las distinciones con el número de profesionales, las mujeres directoras y guionistas acumularon 38 reconocimientos por cada 100 profesionales, frente a 22 por cada 100 en el caso de los hombres. Entre 1980 y 2025 se registraron 175 reconocimientos honoríficos, de los que el 27 por ciento correspondieron a mujeres y el 73 por ciento a hombres. Si se aíslan los reconocimientos relacionados con Dirección, Guion y Producción, la diferencia es todavía mayor: las mujeres representan únicamente el 10 por ciento, frente al 90 por ciento de los hombres.

La responsable del informe ha subrayado que los datos no permiten establecer una relación causal directa entre todos estos elementos, pero sí muestran que las desigualdades "se desplazan, se acumulan a lo largo de la trayectoria profesional y del propio circuito de la película".

DIVERSIDAD

El informe incorpora una mirada sobre la diversidad en el audiovisual y advierte de la escasa representación de determinados colectivos. El 78,48 por ciento de los intérpretes analizados son de origen español y el 89,96 por ciento son personas blancas, mientras que las personas racializadas representan el 4,14 por ciento y aparecen principalmente vinculadas a tramas secundarias. La discapacidad constituye otra de las grandes ausencias: solo el 0,75 por ciento de los intérpretes están identificados con algún tipo de discapacidad. Además, el informe señala que el 100% de los intérpretes analizados son personas cis.

"El reto no consiste únicamente en que haya más mujeres dentro de la industria, que también, pero el verdadero reto consiste también en preguntarnos qué mujeres, en qué posiciones, con qué recursos y en qué condiciones", ha resumido Cuenca, que ha defendido que el objetivo debe ser que las profesionales puedan "acceder, trabajar y desarrollar sus carreras en condiciones dignas y en condiciones iguales".