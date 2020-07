Netflix se hace con 'The Trial of The Chicago 7', la nueva película de Aaron Sorkin por 50 millones de euros

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha adquirido los derechos de distribución y exhibición de la película 'The Trial of Chicago 7', el último trabajo del guionista y director Aaron Sorkin ('La red social'), que llegará directa al servicio de streaming tras los retrasos sufridos en su fecha de estreno a causa del coronavirus.

Según informa Variety, Netflix ha adquirido los derechos a nivel global de 'The Trial of The Chicago 7', que en un principio iba a distribuir Paramount en Estados Unidos y Canadá. Desde Deadline también informan que la plataforma de streaming ha pagado cerca de 56 millones de dólares (casi 50 millones de euros) por el filme.

Basada en un guion del propio Sorkin, 'The Trial of Chicago 7' narra los eventos sucedidos en 1968, cuando lo que pretendía ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos acabó en un choque violento contra la policía y las fuerzas de seguridad.

Los siete organizadores de la protesta (conocidos como los 7 de Chicago), entre los que se incluían Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueron detenidos y llevados a juicio, acusados de conspiración y de incitación al caos. Su juicio fue uno de los más mediáticos de la época ya que tenía como telón de fondo la Guerra de Vietnam y la contracultura de los años 60 en América.

'The Trial of The Chicago 7' cuenta con un reparto estelar que incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Eddie Redmayne, Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Frank Langella y John Carroll Lynch.

Con la adquisición del filme, Netflix también se asegura tener más posibilidades de representación en los Oscar de 2021, ceremonia para la que ya hay algunas otras favoritas como la reciente 'Da 5 Bloods: Hermanos de sangre' de Spike Lee.

'The Trial of The Chicago 7' llegará a Netflix a finales de septiembre.