La nieta de Mussolini insulta a Jim Carrey por caricaturizar la ejecución del dictador: "Eres un cabrón"

Actualizado 02/04/2019 9:46:57 CET

MADRID, 2 Abr. (EDIZIONES) -

Alessandra Mussolini, nieta del exdictador italiano Benito Mussolini y diputada del Parlamento Europeo por Forza Italia, ha cargadura duramente contra el actor Jim Carrey, después de que el protagonista de 'El show de Truman' o 'Man on the Moon' publicara en Twitter una caricatura de la ejecución de Mussolini y de su amante.

El actor publicó en su cuenta de Twitter oficial un dibujo hecho por él, en el que aparecían los cuerpos de Mussolini y su amante, Clara Petacci, colgados boca abajo y apaleados. Carrey acompañó la imagen con una frase: "Si te estás preguntando a dónde se dirige el fascismo, pregúntaselo a Benito Mussolini y a su amante, Claretta".

La imagen corresponde a lo que sucedió con los cadáveres del exdictador y Petacci después de que fuesen fusilados, al ser golpeados por el pueblo en la Plaza Loreto de Milán, el 28 de abril de 1945.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 de marzo de 2019

Las reacciones no se hicieron esperar y la diputada y exsenadora le respondió con un insulto. "Eres un cabrón", le dijo. Su contestación provocó que saliese en defensa del actor el periodista Evan O'Connell. "Creo que estás confundiendo a Jim Carrey con tu abuelo asesino", recibiendo también respuesta de la europarlamentaria.

You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de marzo de 2019

Or maybe with some of your family ... — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de marzo de 2019

La nieta de Mussolini siguió insistiendo en sus ataques, compartiendo una imagen de la bomba nuclear, invitándole a Carrey a que lo pintase. También, la política citó al presidente estadounidense Donald Trump, escribiendo que no "tiene que preocuparse por el pobre Jim Carrey", ya que "sus ataques políticos son solo papel sucio".

President @realDonaldTrump doesn't have to worry about poor @JimCarrey politica attacks; his drawings are only dirty paper — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de marzo de 2019

UN DIBUJANTE PERSEGUIDO POR LA POLÉMICA

No es la primera vez que la otra faceta artística de Jim Carrey provoca una polémica. Sus caricaturas y obras artísticas son conocidas por criticar abiertamente a Trump y otros líderes del partido republicano que están en la Casa Blanca.

En verano de 2018, también generó mucha polémica otra de sus pinturas en la que aparecía un chico orinando sobre la tumba del actual presidente estadounidense, también hubo una reacción feroz a la caricatura que hizo de Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

En su carrera como actor, Jim Carrey está triunfando con la serie 'Kidding', creada por Michel Gondry, con el que trabajó en la película '¡Olvídate de mí!'. Por su papel de Jiff Piccirillo en la ficción de Showtime (en España puede verse en Movistar+) obtuvo una nominación al Globo de Oro y la serie tiene confirmada una segunda temporada. Además, próximamente será el Doctor Ivo Robotnik en 'Sonic, la película', el filme sobre el famoso personaje de videojuegos que llegará a los cines el 27 de diciembre.