Oriol Maymó, Mejor Dirección de Producción en los Premios Goya 2026 por 'Sirat'

El productor Oriol Maymó recoge el Goya a Mejor Dirección de Producción por 'Sirat' en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Oriol Maymó ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Dirección de Producción por su trabajo en la película por 'Sirat'.

Ha superado a Antonello Novellino, por 'Ciudad sin sueño'; Sergio Díaz Bermejo, por 'El cautivo'; Itziar García Zubiri, por 'Los Domingos', y Begoña Muñoz Corcuera, por 'Los Tigres'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).