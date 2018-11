Paz de la Huerta demanda a Harvey Weinstein por violación y abuso sexual

Actualizado 14/11/2018 13:54:39 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Después de acusar públicamente a Harvey Weinstein, la actriz Paz de la Huerta ha presentado una demanda contra el productor. De la Huerta ha acusado a Weinstein de violarla en dos ocasiones en 2010, tal como relató públicamente hace un año, además de sumar una denuncia por abuso sexual, que presuntamente tuvo lugar en el hotel Four Seasons de Beverly Hills en 2011.

La actriz de Boardwalk Empire ya habló de lo ocurrido en noviembre de 2017, cuando relató que tras conocerse en una fiesta el productor le ofreció llevarla a su casa en Tribeca, Nueva York, en 2010. Una vez allí, insistió en subir para hablar de negocios con la actriz. "Las cosas se pusieron incómodas muy rápido y no fue consensuado. Me empujó a la cama, se bajó los pantalones y me levantó la falda", contó.

Según la intérprete, hubo una segunda violación un mes después, cuando el productor se presentó en el vestíbulo de su edificio, insistiendo en entrar al apartamento. Cuando ella llegó, afirma en su relato De la Huerta, estaba borracha y Weinstein volvió a violarla. "Estaba aterrorizada y cuando quise darme cuenta, ya estaba encima de mí", añadió.

A estas dos acusaciones se suma una tercera por abuso sexual, que tuvo lugar en el hotel Four Seasons de Beverly Hills en 2011. "La demandante alega que Weinstein abrió la puerta, llevando un albornoz abierto, exponiendo de manera prominente su pene a la demandante de manera burlona", cita la denuncia de la actriz, tal como recoge Deadline.

Después de que Weinstein abriera la puerta, De la Huerta vio que había otra mujer en la habitación y el productor le propuso hacer un trío. "La demandante le dijo al acusado que dejara de acosarla y rápidamente abandonó la habitación de Weinstein, sintiéndose avergonzada, asustada, conmocionada y humillada", apunta la acusación. "Ella notó que Weinstein parecía enfadado por su rechazo".

Por su parte, el abogado de Weinstein asegura que su cliente es inocente. "Entendemos que la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan revisó cuidadosamente los testimonios de De la Huerta hace meses y tomó la decisión de rechazar la demanda por razones obvias", apuntó y añadió que "también creemos que su nueva versión de los hechos, incluidas sus nuevas afirmaciones de California, son igualmente absurdas y, desafortunadamente, el producto de una personalidad inestable con una imaginación vívida".