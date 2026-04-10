Las películas más destacadas de la 40ª edición de los Premios Goya aterrizan en Nueva York

Archivo - La guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa posa con los Goya a Mejor Guión Original y Mejor Directora por 'Los domingos', en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las películas más destacadas de la 40.ª edición de los Premios Goya se presentarán en Nueva York con la presencia de ganadores de los últimos 'cabezones' como los intérpretes Patricia Lopez Arnaiz, Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes y los productores Oriol Maymó, Pedro Palacios, Cristóbal García e Iván Miñambres.

Será con la muestra 'And the Goya Goes to New York', que acogerá la ciudad estadounidense del 16 al 19 de abril, y que levantará el telón con un homenaje especial a la Academia de Cine de España en su 40 aniversario.

También se celebrará el 'Año Azcona', con el que se conmemora el centenario de uno de los guionistas más destacados del cine español, ganador de seis Premios Goya y reconocido con el Goya de Honor.

Este evento aterrizará en Manhattan con la presencia de las 5 películas nominadas a mejor película y las ganadoras del Premio Goya a la mejor película documental y de animación en la última gala de los Goya.

"Estamos muy orgullosos de nuestro cine, que triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras. Llevar a Nueva York esta selección de películas ganadoras y nominadas a los Premios Goya es una oportunidad de mostrar internacionalmente lo más destacado de esta edición, en una fecha tan significativa como el 40 aniversario de la Academia y los Goya", ha manifestado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Concretamente, la muestra comenzará el próximo 16 de abril con la proyección especial de 'Belle Époque' (1992), título dirigido por Fernando Trueba coescrito junto a José Luis García Sánchez y Rafael Azcona, que se alzó con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y conquistó 9 Premios Goya. En este homenaje participarán la viuda de Azcona, Susan Youdelman, y su nieta, Sara Azcona Miller.

Al día siguiente, 17 de abril, la noche de apertura Oficial en Village East by Angelika será el estreno en Nueva York de 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de cinco premios en la última edición de los Goya, entre ellos los de actriz protagonista y de reparto para Patricia Lopez Arnaiz y Nagore Aranburu, que participarán en un encuentro con el público y los medios locales tras la proyección de la película.

El programa incluye la exhibición de las películas 'Sirat', reconocida con seis Premios Goya; 'Maspalomas', que logró el Goya al mejor actor protagonista; 'La cena', que se hizo con el Goya al mejor guion adaptado y mejor diseño de vestuario; 'Sorda', que logró el Goya a mejor dirección novel, mejor actriz revelación y mejor actor de reparto; 'Tardes de soledad', que levantó el Goya a la mejor película documental; y 'Decorado', Goya a la mejor película de animación.

Más allá de las proyecciones, la muestra se concibe como una plataforma para el diálogo cultural, la colaboración industrial y el intercambio creativo entre España y Estados Unidos, por lo que se celebrarán paneles abiertos al público sobre coproducción internacional y el estado actual del cine español.