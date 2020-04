Penélope Cruz, Javier Bardem, Almodóvar y Alejandro Sanz donan 152.000 mascarillas

View this post on Instagram

Tras varias semanas intentando traer diverso material sanitario, éste llega con retrasos y escalonadamente. La demanda es enorme y los tiempos se alargan mucho. ¡Pero por fín hoy ha llegado otra parte de ese material! Pedro Almodóvar y Alejandro Sanz se unen a esta donación. Juntos hemos podido conseguir ahora 152.000 mascarillas quirúrgicas y FFP2 que hoy llegan al hospital Gregorio Marañón en Madrid y a la ONG Open Arms en Barcelona. Esta organización humanitaria distribuirá el material sanitario a diversas residencias de mayores y centros de cuidados a personas dependientes por toda Cataluña,donde están ayudando actualmente. Un empujón desde el corazón, un golpe de ánimo para nuestro extraordinario personal sanitario y cuidadores. Agradecemos la ayuda de MAPE en la tramitación de los pedidos. Ahora es el momento de seguir uniendo fuerzas y apoyar sin fisuras a los que más lo necesitan y a los fantásticos y diferentes equipos humanos que los tratan y que cuidan de todos nosotros en este confinamiento. Gracias de corazón❤️🙏 Seguimos... Queremos expresar nuestras condolencias y apoyo a todas las personas que han perdido a sus seres queridos en esta dramática situación. #hospitalgregoriomarañon @proactivaopenarms @alejandrosanz #pedroalmodóvar