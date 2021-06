La Pequeña Re se enfrenta a su primer solo en este clip en primicia de Genius: Aretha

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 4 de junio llega a Disney+ la tercera temporada de 'Genius', la serie de National Geographic que en esta ocasión está centrada en la figura de la legendaria cantante Aretha Franklin. La actriz dos veces nominada al Oscar Cynthia Erivo ('Harriet, en busca de la libertad') es la protagonista de esta nueva tanda de capítulos de la que presentamos un adelanto en primicia para los lectores de Europa Press.

'Genius: Aretha' sigue los pasos de la genial y talentosa artista para repasar su incomparable carrera, así como el gigantesco impacto y la influencia que ha ejercido en la música y la cultura de todo el mundo. Y lo hará, tal y como muestra este clip, que viaja hasta el Detroit de principios de los años 50, desde sus inicios en el gospel.

Así, la Pequeña Re, que es como se la conocía de niña al personaje encarnado en su infancia por la debutante Shaian Jordan, se enfrenta a su primer solo en la iglesia de C.L. Franklin en 1953.

A pesar de que no sabía música, Franklin aprendió a tocar el piano por sí misma. A los 12 años empezó a grabar canciones y a cantar en giras de gospel con su padre. Firmó su primer contrato discográfico a los 18 años con Columbia Records. En 1966 se cambió a Atlantic Records, donde grabó muchas de sus canciones más emblemáticas.

En 1979, inició una amistad y asociación profesional con Clive Davis que duró 40 años y cuyo resultado fue una serie de canciones de éxito, entre la que se encuentra la canción bestseller de su carrera, 'I Knew You Were Waiting (For Me)', un dueto con George Michael. La cantante es una de las artistas musicales de mayor éxito de la historia de la música, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

Aretha Franklin fue un prodigio del gospel y una gran defensora de los derechos civiles. Está considerada como la mejor cantante de los últimos 50 años y recibió innumerables premios y distinciones a lo largo de su carrera.

Junto a Cynthia Erivo, ganadora del Tony, el Emmy y el Grammy, que encarna a Aretha Franklin y que interpretará muchas canciones del extenso catálogo de Franklin; el reparto de la serie también incluye al ganador de un Emmy Courtney B. Vance ('The People V. O.J. Simpson: American Crime Story') como CL Franklin, el padre de Aretha; a Malcolm Barrett ('Timeless') como Ted White, el primer marido y manager de Franklin; a David Cross ('Arrested Development') como el legendario productor musical Jerry Wexler, que sirvió de guía a Franklin a medida que se convertía en una cantante segura de sí misma y en un éxito comercial; a Patrice Covington ('El color púrpura') y a Rebecca Naomi Jones('Oklahoma!') que interpretan respectivamente a Erma y Carolyn Franklin, las hermanas de Aretha y asiduas cantantes de coro, que apoyaron y colaboraron con su famosa hermana; a Steven Norfleet ('Watchmen') como Cecil Franklin, el hermano mayor de la cantante, que asumió el cargo de manager de Aretha después de su divorcio de Ted White.

También cuenta con la participación de la veterana actriz Pauletta Washington ('Beloved') como Rachel, la cariñosa y protectora abuela paterna de Aretha; a Omar J. Dorsey ('Queen Sugar') como James Cleveland; a Marque Richardson ('Queridos blancos') como King Curtis, a Kimberly Hébert Gregory ('Vice Principals') como Ruth Bowen; y a la debutante Shaian Jordan que encarna a Aretha Franklin de niña, alias Little Re.