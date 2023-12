Una periodista española denuncia a Gerard Depardieu por violación en 1995

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora española Ruth Baza ha presentado ante la policía de Torremolinos (Málaga) una denuncia por violación contra el actor Gérard Depardieupor unos hechos ocurridos en París en 1995.

La denuncia, que ha sido adelantada por 'La Vanguardia' y confirmada por fuentes policiales a Europa Press, recoge lo ocurrido durante una entrevista al actor para la revista 'Cinemanía', cuando la periodista tenía 23 años y era el estreno de la película 'El coronel Chabert'.

En su denuncia, Baza ha relatado cómo el actor la besó en la cara y el cuello y la penetró con sus dedos a través de la ropa, al finalizar una entrevista en la que había habido "momentos de tensión". "Me besó en los labios profundamente y después en la cara con frenesí. De repente, noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme", explica la actriz en declaraciones recogidas por el diario.

Baza ha apuntado que tras este abuso, "desconectó" de su cuerpo y pasado el momento volvió a Madrid "todavía en shock". "No podía pensar con claridad, pero sabía que aquello no estaba bien", apuntó baza entonces, quien tras hablar con el entonces director de 'Cinemanía', Javier Angulo, pasó a olvidar lo sucedido.

Sin embargo, las acusaciones por violencia sexual que ha recibido en los últimos tiempos Gerard Depardieu han llevado a Baza a animarse a poner la denuncia. En concreto, el actor ha sido acusado por hasta trece mujeres de violencia sexual durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés 'Mediapart' el pasado mes de abril.

Recientemente, el pasado 7 de diciembre, la actriz francesa Hélène Darras denunció por agresión sexual al actor en la película 'Disco' de 2007, según el portal digital France Info, que detalla que la querella fue presentada en París el pasado mes de septiembre, a raíz de la colaboración de Darras con una investigación periodística sobre Depardieu.

La actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue "ingobernable" y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no impidió supuestamente al actor seguir "manoseándola".

Hasta el momento, Hélène Darras no había presentado denuncia, pero había aportado su testimonio a la policía para apoyar el de Charlotte Arnould, que acusó en diciembre de 2020 al actor de haberla violado en una mansión, según el medio citado.

"Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas. Una vez me dijo sin rodeos: '¿Quieres subir a mi camerino?' Le dije que no, pero eso no cambió el hecho de que entre toma y toma siguiera manoseándome", relata.