Primeras imágenes y póster de 'The French Dispatch', la nueva reunión de estrellas de Wes Anderson

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con el primer tráiler pendiente de estreno, se han revelado las primeras imágenes de 'The French Dispatch', el esperado regreso de Wes Anderson ('Isla de perros', 'Moonrise Kingdom') a la dirección que en ésta ocasión cuenta con un elenco de ensueño capitaneado por Bill Murray, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Broody, Tilda Swinton y Owen Wilson entre otros.

El filme se centra en una revista europea que decide hacer una publicación conmemorativa con las mejores noticias de su última década: un artista condenado a cadena perpetua, una serie de disturbios estudiantiles y el curioso caso de un chef que resolvió un caso de asesinato.

Curiosamente ha sido The New Yorker, medio en el que el director se ha inspirado libremente para la cinta, quien ha revelado las primeras imágenes del elenco, así como el póster oficial, con un diseño que recuerda a los cómics europeos de autores como Renée Goscini o el español Francisco Ibáñez.

Las imágenes muestran, además del primer vistazo al estelar reparto, el tono que el director ha elegido para su nuevo filme, una mezcla de ocres y planos en blanco y negro, así como la metrópolis ficticia en la que se ambienta la historia, llamada Ennui-sur-Blassé.

Wes Anderson’s upcoming movie, “The French Dispatch,” is about a fictional weekly magazine that looks an awful lot like—and was, in fact, inspired by—The New Yorker. See exclusive photos from the film: https://t.co/vdIjk8u8E0 pic.twitter.com/ttyCdFVXqI