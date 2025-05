Productoras españolas piden "prudencia" por los aranceles de Trump a películas: "No creo que sea capaz de poner el 100%"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional (PROFILM), Fernando Victoria de Lecea ha apelado a la "prudencia" ante los posibles aranceles a películas que estén producidas en el extranjero que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Un arancel del 100 % no creo que sea capaz de ponerlo, ni siquiera a las producciones exclusivamente hechas por productores extranjeros porque se le va a echar todo el mundo encima", ha asegurado Victoria de Lecea en una entrevista con Europa Press.

Así, ha explicado que prefiere esperar a que la información adelantada por Trump se "aclare" porque, a su juicio, es "difusa". "Ahora no tiene ningún sentido hacer una pataleta y decir esto está mal hecho, porque es que, insisto, que no sabemos ni es lo que se va a aplicar", ha apuntado.

En ese sentido, ha reiterado que es necesario hacer un análisis "más pausado y reflexivo" y saber a "qué afectaría" los supuestos aranceles.

"No se sabe si afecta a películas rodadas fuera de Estados Unidos o películas de producción no estadounidense, que no es mismo. Por, por ejemplo, 'Juego de Tronos', 'El Señor de los Anillos', no están rodadas en Estados Unidos, pero son producciones de Estados Unidos, de estudios de Estados Unidos. Entonces, ¿se considera que estaría sujeto al arancel o no?", ha preguntado el presidente de PROFILM y CEO de Meñakoz Films.

Aunque Victoria de Lecea ha asegurado que la reunión de productores, distribuidores, agentes de venta y plataformas con el Ministerio de Cultura permitirá ver "qué postura se puede tomar", sí ha explicado que si los aranceles afectan a todas las producciones que se programan fuera de Estados Unidos, Trump se estaría "tirando piedras sobre su tejado". "Hay mucha producción que se hace fuera de Estados Unidos", ha apuntado para después recordar que no se conoce si la medida afectará a cine, televisión o ambos.

Trump anunciaba este domingo que instaurará aranceles del 100 por cien a todas aquellas películas que lleguen a Estados Unidos y que estén producidas en el extranjero, autorizando Departamento de Comercio, Howard Lutnick, y a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, a que comiencen de forma "inmediata" el proceso para aplicar dicho gravamen para "cualquier película que llegue al país que esté producida fuera".

"La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos. Hollywood, y muchas otras zonas de EEUU, están siendo devastadas", ha manifestado.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "este esfuerzo conjunto de otras naciones" es "una amenaza para la seguridad nacional", así como "propaganda". "¡Queremos cine hecho en Estados Unidos otra vez", ha concluido a través de su perfil en la red social de su propiedad, Truth Social.

Por su parte, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes que se reunirá el miércoles 7 de mayo con el sector audiovisual español para estudiar el impacto de estos.