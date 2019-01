Los productores de Hollywood eligen Green Book, que dispara sus opciones de cara a los Oscar

Actualizado 20/01/2019 16:56:21 CET

Green Book, dirigida por Peter Farrelly, ha sido elegida como mejor película del año en la 30º edición de los premios Producers Guild of America (PGA) otorgados por el sindicato de productores estadounidenses. El director del filme ha reconocido estar sorprendido por el galardón ya que "cuando haces algo como Dos tontos muy tontos no esperas recibir un premio".

La cinta protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali se convierte así en una firme candidata en la carrera a los Oscar 2019, que en esta 91º edición no cuenta con un favorito indiscutible, si no que varias candidatas están en las quinielas para alzarse con el mayor número de nominaciones el próximo 22 de enero.

La historia del pianista Don Shirley y su chófer, Tony Lip, se han impuesto a otras películas consideradas 'incómodas' en su carrera hacia los Oscar 2019 como Roma, Ha nacido una estrella, Infiltrado en el KKKlan o Bohemian Rhapsody. En la gala de los Globos de Oro ganó 3 estatuillas en las categorías de mejor película de comedia, mejor actor de reparto para Mahershala Ali y mejor guión.

Otro de los titulos que ha cosechado el reconocimiento de los productores estadounidenses ha sido Spider-Man: Un nuevo universo, elegida como mejor producción de animación. En las series, los premios se repartieron entre títulos como The Americans, La maravillosa Sra. Maisel, American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace o Fahrenheit 451.

Esta es la lista completa de ganadores de los Producers Guild of America (PGA):



Premio Darryl F. Zanuck a mejor producción

"Green Book"

Productores: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

Mejor producción documental

"Won't You Be My Neighbor?"

Productores: Morgan Neville, Nicholas Ma, Caryn Capotosto

Mejor producción de película de animación

"Spider-Man: Un nuevo universo"

Productores: Avi Arad, Phil Lord & Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg

Premio Norman Felton a mejor producción de una serie de televisión - Drama

"The Americans" (Temporada 6)

Productores: Joe Weisberg, Joel Fields, Chris Long, Graham Yost, Justin Falvey, Darryl Frank, Stephen Schiff, Mary Rae Thewlis, Tracey Scott Wilson, Peter Ackerman, Joshua Brand

Premio Danny Thomas a mejor producción de una serie de televisión - Comedia

"La maravillosa Sra. Maisel" (Temporada 2)

Productores: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Sheila Lawrence

Premio David L. Wolper a mejor producción de una miniserie

"American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" (Temporada 2)

Productores: Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Tom Rob Smith, Daniel Minahan, Brad Falchuk, Scott Alexander, Larry Karaszewski, Chip Vucelich, Maggie Cohn, Eric Kovtun, Lou Eyrich, Eryn Krueger Mekash

Premio a mejor producción de película para televisión

"Fahrenheit 451"

Productores: Sarah Green, Ramin Bahrani, Michael B. Jordan, Alan Gasmer, Peter Jaysen, David Coatsworth

Premio a mejor producción de no ficción televisiva:

"Anthony Bourdain: Parts Unknown" (Temporadas 11 y 12)

Productores: Anthony Bourdain, Christopher Collins, Lydia Tenaglia, Sandra Zweig

Premio a mejor producción de programas de entretenimiento y televisión

"Last Week Tonight with John Oliver" (Temporada 5)

Productores: John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jeremy Tchaban

Premio a mejor producción de juego y competición en televisión

"RuPaul's Drag Race" (Temporada 10)

Productores: Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, RuPaul Charles, Mandy Salangsang, Steven Corfe, Bruce McCoy, Michele Mills, Jacqueline Wilson, Thairin Smothers, Jen Passovoy, Lisa Steele

Premio a mejor producción de formato corto

"Cómicos, coches y café " (Temporada 5)

Premio a mejor producción de programa de deportes

"Todo sobre Serena Williams" (Temporada 1)

Premio a mejor producción de programa infantil

"Barrio Sésamo" (Temporada 48)