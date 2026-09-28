Redondo: "Las mujeres de 50 años desaparecen en general de la sociedad, yo doy fe de ello, pero especialmente del cine"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El acto se celebra una se - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado que uno de los retos en materia de Igualdad en el cine es la lucha contra el edadismo. "Las mujeres de más de 50 años desaparecen en general de la sociedad, y yo doy fe de ello, pero especialmente del cine. Y eso hurta a la sociedad de una mirada imprescindible, necesaria y cada vez más mayoritaria", ha afirmado.

Redondo, que ha participado en el acto por el 20 aniversario de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) donde, aunque ha advertido de que en la actualidad hay una "ola reaccionaria", ha llamado a mantener "el avance positivo y la evolución".

En su intervención ha puesto también el foco en la evolución de las mujeres dentro del cine, al señalar que hace 40 o 50 años "no había una mujer encabezando las producciones" y era difícil encontrar directoras de producción, directoras de fotografía o directoras en general. "Eso ha mejorado, hemos evolucionado, habéis cambiado esa mirada y por lo tanto las mujeres en el cine tienen un peso específico", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado que las mujeres "han venido para quedarse" en el sector y ha defendido que su presencia aporta "otra mirada necesaria" que complementa la que existía anteriormente sobre distintos temas y cuestiones. A su juicio, los 20 años de trabajo de CIMA han contribuido a poner el foco en "la necesidad de la igualdad en el ámbito del cine".

La ministra también ha destacado el trabajo de la asociación en materia de acoso sexual y violencias sexuales, especialmente a partir del informe elaborado por CIMA sobre esta cuestión. Según ha explicado, este trabajo fue "fundamental" para comprender cómo se estaba reflejando el movimiento 'Me Too' en la sociedad española y ha contribuido al avance de protocolos de defensa y protección de las mujeres durante los rodajes y en el cine en general.

"Venimos de una sociedad terriblemente machista y patriarcal donde se nos consideraba ciudadanas de segunda. Hemos abierto esta ventana de oportunidad donde somos responsables de lo que viene en el futuro y no vamos a dejar de dar un paso atrás", ha señalado Redondo.

La ministra ha recordado que hace 50 años las mujeres necesitaban autorización paterna o marital para cuestiones como salir al extranjero, realizar un viaje o abrir una cuenta corriente, y ha destacado que desde entonces se ha producido un avance "importante" tanto en la igualdad formal ante la ley como en la igualdad de oportunidades. "Nos quieren hacer pensar que aquello era fantástico", ha criticado.

Por ello, ha situado estos retos en un contexto que ha definido como un "momento histórico de encrucijada", marcado por una "ola reaccionaria" y por una creciente crispación. Frente a ello, ha defendido que el futuro no debe suponer una "regresión al pasado" y ha llamado a mantener la evolución y los avances en igualdad.

"En un momento histórico como el actual, donde el individualismo y los egocentrismos nos impiden tener actividades sociales que nos comuniquen con los demás y nos permitan construir un pensamiento global, creo que el cine es el gran vehículo para seguir construyendo comunidad y sociedad", ha señalado.

20 AÑOS DE "TRANSFORMACIÓN"

Por su parte, la presidenta de CIMA, Guadalupe Balaguer ha reivindicado igualmente estas dos décadas como "20 años de cambio, 20 años de avance, de transformación de la industria", y ha destacado el trabajo de las mujeres que se han incorporado progresivamente a la asociación y han contribuido a modificar el audiovisual español.

Balaguer ha defendido que el objetivo no ha sido simplemente que las mujeres accedieran a una parte de una industria ya existente, sino contribuir a transformarla. "A quienes venían a darnos una porción del pastel les hemos podido demostrar que esto se trata más en realidad de hacer un pastel nuevo", ha señalado.

Mientras, la directora general del ICAA, Marta Serrano, ha felicitado a CIMA por sus dos décadas de trabajo en defensa de "un audiovisual más igualitario, diverso y libre de violencias". Serrano ha señalado que los informes de CIMA permiten a las administraciones contar con una perspectiva que facilita el diseño de políticas públicas encaminadas a producir "efectos transformadores".

La directora del ICAA ha subrayado especialmente que la igualdad "no es únicamente una cuestión de presencia", sino que también importa "dónde están las mujeres y sobre todo con qué recursos pueden hacerlo". "Como demuestra también la trayectoria de CIMA, los avances no ocurren solos: son el resultado del trabajo continuado, de la perseverancia y de la colaboración", ha concluido.

En el acto también se ha hecho entrega del III Premio CIMA Patricia Ferreira a la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.