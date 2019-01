Robert Zemeckis explica por qué nunca habrá Regreso al Futuro 4

Actualizado 03/01/2019 11:59:35 CET

MADRID, 3 Ene. (EDIZIONES) -

Los fans de Regreso al Futuro llevan ya casi tres décadas esperando para volver a ver a Marty McFly y Doc Brown de nuevo en acción. Recientemente, la franquicia fue votada como la saga más esperada para hacer un reboot. Sin embargo, Robert Zemeckis sigue en contra de una cuarta entrega.

En una entrevista con Yahoo! Movies, el director de la trilogía original confirmó que sus sentimientos no han cambiado desde la última vez que aseguró que no haría Regreso al Futuro 4. Cuando se le preguntó si seguía convencido de que no habría secuela, Zemeckis contestó "Oh Dios, sí".

"Pero creo que lo que dice la encuesta... Hicieron una pregunta específica", añadió respecto a los fans que esperan la próxima película. "Supongo que consideraron importante gastar dinero en sondear al mundo y hacer esta pregunta. Pero, ¿no crees que nosotros podríamos haberle dado la misma respuesta?".

"Confirman lo que todos sabemos, pero creo que lo que los fans están diciendo realmente es que nos gustan las películas, y que si fuera posible me gustaría ver más, pero entienden que no se puede hacer..." sentenció el aclamado director.

Pese a que actores como Christopher Lloyd han mostrado su interés en una secuela, el guionista de la trilogía Bob Gale comparte los sentimientos de Zemeckis. En una entrevista en 2008 ya aseguró que una película sin Michael J. Fox era impensable, y su regreso es imposible ya que se retiró de la actuación por tener Parkinson.

Aunque es muy posible que Doc y Marty Nunca vuelvan a reunirse en la gran pantalla, la serie ha explorado otras plataformas como los cómics o lo videojuegos. Actualmente hay una colección de cómics en curso que detalla las aventuras de Doc, Clara y su familia en Doc's Time Train, que apareció por primera vez en Regreso al Futuro 3.