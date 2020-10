Salas de cine critican "medidas desproporcionadas" de cierre tras más de cuatro meses sin rebrotes en estos espacios

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las salas de cine en España han criticado las "medidas desproporcionadas" tomadas por diversas comunidades autónomas para combatir la pandemia de coronavirus, "incluso llegando al cierre proporcional", pese a la "nula incidencia" en estos espacios, donde no se ha producido ningún rebrote.

"Estas medidas desproporcionadas penalizan injustificadamente a un sector que ha realizado una fuerte inversión en la implantación de un protocolo de medidas sanitarias y cuyo nivel de incidencia del Covid-19 es nulo, y comprometen seriamente sus posibilidades de recuperación", ha señalado la Federación de Cines de España (FECE).

Las salas de cine han reclamado una "armonización de criterios" a la hora de la aplicación de restricciones que sean "justos y equilibrados, y en el que se ponga en valor el esfuerzo realizado por el sector" para que el nivel de incidencia del Covid-19 en salas de cine "se mantengan en cero".

Según los datos presentados recientemente por el Ministerio de Sanidad, desglosando la incidencia del Covid-19 por sectores, en las actividades culturales solo se ha producido un brote de los 8.488 detectados y no se tiene constancia que ese brote se haya producido en una sala cine.

"Según dicho informe, la incidencia del Covid-19 en las actividades culturales es marginal, habiéndose producido tan solo un 0,01% de los brotes en espacios culturales, lo que supone que se han producido menos casos y brotes que en todos los demás ámbitos sociales como la hostelería, actividades deportivas u ocio nocturno", ha añadido FECE.

El portavoz de FECE, Borja de Benito, ya ha adelantado en declaraciones a Europa Press que desde las salas de cine se descarta la implantación de una sesión matutina --de manera similar a Francia-- en aquellas zonas en las que el toque de queda antes de las 00.00 horas conlleve suprimir la última sesión.

"En Francia hay una tradición de consumo a las dos de la tarde. Aquí no habrá esa sesión matutina, aunque el toque de queda de las 22.00 horas de la noche sea el más perjudicial", ha añadido De Benito. Además, el portavoz de FECE ha criticado la "confusión que se está generando entre el público, que ya no sabe qué se puede y no se puede hacer".

Desde la Federación de Cines de España se ha reiterado que "la suma de todas las actuaciones" llevadas a cabo para incrementar la seguridad en los cines (volumen de ventilación, mascarilla, distancia social en la sala y la desinfección de las butacas después de la sesión) hace que la probabilidad de contagio en una sala de cine "sea mínima".

"Y sin apenas variación por retirar la mascarilla de forma puntual y limitada para comer y beber en la sala", han añadido. A esto se suma además un informe internacional elaborado por Celluloid Junkie que pone de manifiesto que no se puede rastrear ni un solo brote de COVID-19 en cines, multicines o lugares de proyección públicos "en ninguna parte del mundo".