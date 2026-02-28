Sánchez, en los Goya: "Por supuesto que todos rechazamos el régimen iraní, pero eso no legitima acciones unilaterales"

(I-D) La presidenta del Gobierno, Francina Armengol; el presidente de la Academia del cine, Fernando Méndez-Leite; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido esta noche a la 40 edición de la Gala de los Goya, que se celebran este sábado en Barcelona y ha vuelto a rechazar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos el régimen iraní. Claro que lo hacemos. Y lo hemos dicho desde el principio. Entre otras cosas, porque reprime a la sociedad iraní, y particularmente a las mujeres y a las niñas. Pero eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran a la legalidad internacional y que dejan, al final, un mundo mucho más inestable, mucho más sufrimiento para la gente", ha asegurado a su paso por la alfombra roja de los Goya acompañado de su esposa, Begoña Gómez, que el año pasado no acudió a la ceremonia.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado para cuándo la política va a ofrecer soluciones dentro del marco de la legalidad internacional para resolver estos conflictos, estas guerras que, "en lugar de reducirse, se están multiplicando". Y ha asegurado que desde España siempre se van a defender soluciones "pacíficas" a crisis como las de Irán, Gaza o Ucrania.

AGRADECIMIENTO A SUSAN SARANDON

Además, Sánchez ha agradecido las palabras que el dedicó este viernes Susan Sarandon, Goya Internacional, que aseguró que Sánchez está en el lado correcto de la Historia. "Es de un profundo agradecimiento el que tenemos que mostrar el conjunto de la sociedad española, porque realmente en un momento como el actual, también, como está viviendo la sociedad estadounidense este momento, creo que sitúa a España en el lugar que es verdad. Se está reconociendo a nuestro país en todo lo que tiene que ver con respecto a crisis internacionales o a guerras", ha dicho para recordar lo que sucede en Ucrania, Irán, Gaza o Venezuela.

"Por tanto, ¿cuál es el lado correcto de la historia? Pues estar en el lado en el que la historia ha demostrado que se puede garantizar la paz. Llevamos muchos años, muchas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, disfrutando de unos niveles de paz y de prosperidad que, de repente, están siendo violentados, están siendo vulnerados", ha dicho para hacer un llamamiento a volver a la legalidad internacional. * Sánchez también se ha preguntado en este sentido cómo es posible que se pueda intervenir, "como se está interviniendo hoy, bombardeando hospitales, colegios, de manera unilateral, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU".