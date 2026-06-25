Santiago Segura llega este viernes a Netflix con 'Torrente presidente'

Archivo - Santiago Segura presenta 'Torrente, presidente' tras firmar uno de los mayores estrenos del cine español en años - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Torrente Presidente', la sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, llegará este viernes a Netflix, tras arrasar en taquilla, donde acumula más de 30 millones de euros.

"No imaginé cuando preparábamos Torrente Presidente que tendría un seguimiento tan brutal del público, casi cuatro millones de personas acudieron a ver la película a los cines, por eso me entusiasma que, ahora, Netflix lleve la película a los salones de sus suscriptores a partir del 26 de Junio", señaló Segura el pasado mes cuando se anunció que la cinta llegaría a la plataforma.

Entre los múltiples récords que la sexta entrega de Torrente acumula destacan el mejor estreno en cines de una película española de los últimos once años; el mejor estreno de una comedia +16 (cine español e internacional) de la historia en España; y el cuarto mejor estreno de cine español de la historia.

"José Luis Torrente, un ex policía, machista, racista y alcohólico, es captado por la formación política NOX. Torrente persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, piensa que la política puede ser una buena oportunidad para medrar, curiosamente no está muy desencaminado y comienza a hacer realidad sus delirios de grandeza", avanza la sinopsis oficial del filme.