El showrunner de 'Los Simpson' cree que Michael Jackson utilizó su episodio para "atraer a menores"

Actualizado 14/03/2019 11:15:04 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El showrunner de 'Los Simpson', Al Jean, rompe su silencio sobre las acusaciones contra Michael Jackson por presuntos abusos sexuales a menores. El productor ha confirmado que decidieron eliminar el capítulo 'Papá, loco de atar', donde el Rey del Pop prestó su voz a un personaje, porque tiene la sospecha de que Jackson "lo utilizó para atraer a chicos jóvenes".

Los productores de la serie de animación retiraron el episodio a raíz de la polémica desatada tras la emisión de 'Leaving Neverland', el documental de HBO en el que James Safechuck y Wade Robson relatan los presuntos abusos que sufrieron cuando eran niños por parte del artista.

"Lo que me entristece es que si ves el documental, como yo y varios hicimos, y luego ves ese episodio, sinceramente, da la impresión de que el capítulo fue utilizado por Michael Jackson para algo más allá de lo que nosotros pretendíamos", dijo Jean a The Daily Beast.

Jackson contactó con el creador de 'Los Simpson', Matt Groening, para aparecer en uno de los episodios, pues era fan confeso de la serie. "No fue solo una comedia para él, fue algo que utilizó como una herramienta", sostiene Jean, "creo firmemente que fue así". "Es lo que pienso y creo que eliminar el episodio fue lo apropiado".

"El capítulo, en sí mismo, tuvo un propósito engañoso y, por eso, me opongo a él", añade el guionista, "creo que era parte de lo que utilizaba para atraer a menores". "Realmente no lo sé, y debería ser cauto porque esto no es algo de lo que tenga constancia personalmente, pero es lo que creo. Eso me pone muy, pero que muy triste".

En el episodio, el primero de la tercera temporada y estrenado en 1991, Jackson puso voz a un paciente del psiquiátrico en el que encierran a Homer, con el que traba amistad. Tras salir del hospital, se instala en el 742 de Evergreen Terrance, la casa de la familia Simpson. Jackson compuso 'Happy Birthday Lisa' ('Lisa hoy es tu cumple') , uno de los temas más memorables de la sitcom, para dicho capítulo. El resto de los habitantes de Springfield se obsesiona con la celebridad, sin percatarse de que en verdad están ante un impostor.