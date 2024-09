Sorogoyen anuncia en la Mostra que su serie 'Los años nuevos' irá al cine: "No sé si pecamos de pretenciosos"

VENECIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Rodrigo Sorogoyen ha presentado este martes 3 de septiembre en la Mostra de Venezia su nueva serie 'Los años nuevos', adelantando que también se estrenará en cines aunque aún sin un plan definitivo en cuanto al número de salas.

"Iba a decir que me he empeñado en esto, pero tampoco mucho, porque mis socios tanto de creación como de producción opinaban lo mismo: vamos a estrenar la serie en salas de cine, todavía no sabemos cuántas, ni cuándo, pero estamos discutiéndolo y eso me hace muy feliz", ha señalado el realizador durante la rueda de prensa de presentación.

'Los años nuevos' es una serie de diez capítulos producida por Movistar+ y protagonizada por Iria del Río y Francesco Carril que se centra en los vaivenes emocionales de una pareja durante la época de los 30 a los 40 años. En el festival ha sido exhibida fuera de competición como una película dividida en dos partes.

"Conforme iba creciendo el proyecto yo estaba cada vez más entusiasmado y era un entusiasmo que creo que compartíamos todos. Entonces, poco a poco -no sé si fue una imposición o algo orgánico-, me convencí de que estábamos haciendo cine", ha explicado el director de 'El Reino', quien ha comentado con humor que aún no sabe si esta idea es "pecar de pretenciosos".

En cualquier caso, ha recordado que desde la plataforma se eligió su proyecto porque se "buscaba un lenguaje cinematográfico" y que, a la hora de la escritura del guion, su pensamiento siempre ha sido el de estrenar en pantalla grande.

Sorogoyen ha recordado que su anterior trabajo con Movistar+ fue 'Antidisturbios', otra serie que él concibió igualmente como una obra cinematográfica -aunque finalmente solo se estrenó en plataforma-. Además, afirma que trabajar de esta manera supone un impulso para seguir apoyando al cine proyectado en salas.

"Lo ideal es intentar que las pantallas de cine y las salas no desaparezcan, por supuesto, y seguir haciendo ficciones lo más interesantes y emocionantes posibles para el espectador: creo que si trabajamos en esa línea, va a ser muy difícil que se pierda eso que tanto nos gusta", ha remarcado.

De hecho, en un momento de la rueda de prensa Sorogoyen ha bromeado respecto a la pregunta de si este nuevo proyecto está pensando para ser visto en cualquier pantalla. "Gracias por recordarme que la serie puede que se vea en algún teléfono móvil en algún momento dado, prefiero no tenerlo en cuenta", ha ironizado.

La trama de esta serie es una antigua aspiración del realizador, quien ha admitido que desde que estudiaba cine y con sus primeros quería "hablar de este tipo de historias". "Luego la vida y la carrera me llevó por otro lado, pero sigo teniendo mucho cariño y apego a este tipo de género", ha afirmado.

Respecto a la elección de ese tramo de edad para contar una relación, ha apuntado que se trata de una década con "unos componentes muy potentes" en una época vital determinante. "Las cosas te van cambiando de manera importante, en muchos casos empiezas a formar una familia, has tenido un gran desamor y seguramente pierdes a alguien importante de tu vida", ha concluido.