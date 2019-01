Sorogoyen, tras su nominación al Oscar: "Esto hace mucha ilusión, deberíamos ir bailando"

Actualizado 22/01/2019 17:12:39 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Rodrigo Sorogoyen, recién nominado al Oscar por su cortometraje 'Madre', ha asegurado con humor que es algo que hace "mucha ilusión", tanta que está pensando en "llegar bailando" a la gala de Los Ángeles el próximo mes de febrero.

"Es una pregunta difícil, si hace más ilusión los Goya o esto. A esta gala de los Goya imagínate la ilusión que tengo con 'El reino', es tu cinematografía. Pero los Oscar es el lugar donde ocurren los sueños...", ha señalado.

Sorogoyen ha acudido a la Academia de Cine tras conocer su nominación, acompañado de una de las productoras de la cinta, María del Puy Alvarado, y de la protagonista del corto, Marta Nieto.

El realizador ha explicado que habían programado a las 10.00 de la mañana un pase de su nueva película --continuación de la historia de 'Madre', esta vez un largometraje, aún sin fecha de estreno-- y, al acabar, han esperado a conocer si habían pasado el corte.

"A la 13.30 ya estábamos sin conversación y a las 14.20 hemos puesto Youtube. Ha sido todo rapidísimo y cuando lo hemos visto hemos estado gritando cinco minutos abrazándonos", ha señalado.

No obstante, reconoce haberse "mosqueado durante unas décimas de segundo", el tiempo en que ha tardado en salir su corto después de 'Margarit'. Al ir nombrando los nominados en orden alfabético, pensaba que ya no estaría, sin caer en la cuenta de que el corto iba a salir con el título en inglés, 'Mother'.

Del resto de los candidatos en su categoría, cuatro más 'Madre', reconoce no haber visto uno de ellos, 'Skin'. "De los otros tres, hay uno que me encanta, otro muy 'yanqui' que no mucho, y 'Margarit' que está bastante bien. Va a estar difícil", ha admitido.

Precisamente, la productora ha asegurado que será ahora cuando empiecen campaña --hasta el momento, nadie del equipo había "pisado Los Ángeles--, tratando de cambiar la suerte de los españoles en esta categoría, donde ninguno se ha alzado con el premio pese a estar en varias ediciones.

"Creo que es el octavo corto español (es el séptimo) en esta categoría y no es algo que parezca habitual, se sale de la norma. En España hay un nivel elevadísimo", ha reconocido Del Puy Alvarado, quien ya ha hablado con varios de los nominados en anteriores ediciones

EL PRECIO DE UN OSCAR

"Nos han dicho que hay que hacer mucha campaña, pero no sé ni por donde empezar", ha admitido Sorogoyen, secundado por su productora, que admite que "el dinero va a tener mucho que ver" en esta etapa.

"Hay que rodearse de un buen equipo e invertir, cuesta mucho dinero. Si no hay campaña, es muy difícil ganar, pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar", ha señalado Del Puy Alvarado.

Preguntado sobre los motivos que le llevaron a rodar un cortometraje tras 'Que dios nos perdone', Sorogoyen ha admitido que "como todo cineasta, lo que uno quiere es rodar". "Mejor rodar que no rodar, y esto me permitía contar una historia", ha apuntado.

DOS INTENTOS 'FALLIDOS'

De hecho, ha indicado que 'Madre' era una historia escrita en el año 2010 y que la intentó rodar en dos ocasiones, pero no fue hasta 2016 cuando tocó "las teclas adecuadas" y encontró financiación para el cortometraje.

Sorogoyen cree que es una pieza que "funciona perfectamente" de manera independiente, pero se ha lanzado a rodar el largometraje porque también lo veía como "la primera gran escena de una película". "Tenía tres ideas, se las conté a Isabel Peña y nos pusimos a trabajar en el guion", ha aseverado.

Por su parte, la actriz protagonista, Marta Nieto, ha destacado que este trabajo es "lo más difícil" que ha hecho "nunca". "Todo lo que está ocurriendo con el corto es ciencia ficción. Tengo sensaciones positivas y no lloro porque no me lo creo", ha concluido.