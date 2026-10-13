Stanley Tucci: "Cualquiera que se dedique al arte no tiene la obligación de hacer una declaración política" - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este 16 de octubre llega a Prime Video 'Masterplan', un thriller de atracos en clave de comedia protagonizado por Stanley Tucci, Victor Belmondo y Simona Tabasco. Dirigida por Thomas Vincent ('Juego de roles', 'Reacher'), la película sigue a tres ladrones que planean robar la Mona Lisa.

Hablando del arte y dónde reside su valor, Tucci ha reivindicado que este no siempre tiene que ser político. "Cualquiera que se dedique al arte no tiene la obligación de hacer una declaración política", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press. "El arte es una forma de autoafirmación biológica. El arte es dejar tu huella. Y, en ese sentido, es una historia. Sea cual sea esa historia. Eso es todo", indica.

En la opinión del actor, "si un artista decide ser político, es su elección", como también lo es decidir que su obra "sea algo completamente decorativo". "Pero el arte no debería tener ninguna carga. No debería haber presión para que un artista haga otra cosa que no sea crear lo que él o ella siente", añade.

En cuanto a qué tiene la Mona Lisa que, a día de hoy, sigue fascinando a gente de todo el mundo, Tucci expone que es "enigmática". "No acabas de dar con la clave. No lo sabemos. Quiero decir, tiene que ver con la composición. Tiene que ver con esa sonrisa, con sus ojos. No creo que lleguemos a saberlo nunca", reflexiona el intérprete.

'Masterplan' es una coproducción francoitaliana producida por Gaumont y Amazon MGM Studios y cuenta en su equipo con talento de diferentes países, algo que Tucci considera "genial". "Quiero decir, mira, hoy en día, en un momento en el que la situación política está cada vez más fragmentada (una vez más), sobre todo en Europa, creo que es muy, muy importante que haya colaboraciones", expone.

"Y para eso sirven las artes. Nos proporcionan una base sólida para la colaboración y nos enseñan a comportarnos unos con otros de forma civilizada", indica el actor.

UNA FAMILIA AL INSTANTE

En la cinta, Tucci da vida a un ladrón veterano que recluta a dos jóvenes, la experta en ciberdelincuencia Chiara y el especialista en explosivos Jay, revelándoles que ambos son sus hijos y convenciéndoles para dar un golpe en familia. Aunque los tres empiezan siendo desconocidos, la conciencia de su parentesco influye en las dinámicas que se establecen entre ellos.

Para Tucci, las dinámicas familiares tienen que ver "con las normas sociales" y expone que "cada sociedad es diferente". "Así que la relación entre hermanos y hermanas en Brasil o en Japón puede ser muy diferente a la de Estados Unidos", razona, agregando, en todo caso, que "la mayoría de los hermanos acaban discutiendo, sea cual sea la cultura".

Rodada en diversas localizaciones de Francia e Italia, 'Masterplan' cuenta con la dirección de Vincent, quien además ideó el proyecto junto a Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati y David Wolstencroft. El guión corre a cargo del propio director junto con el guionista galardonado con un BAFTA, David Wolstencroft ('Spooks', 'Abogado y asesino').