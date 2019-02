Steven Spielberg defiende las películas en salas de cine frente al streaming

Actualizado 21/02/2019 9:42:47 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aclamado cineasta Steven Spielberg ha defendido de forma contundente la exhibición de películas en salas de cine frente a los servicios de streaming. El realizador ha declarado que "la mayor contribución" que pueden hacer los directores al público es ofrecer "la experiencias de ver" un largometraje "en la pantalla grande".

Fue durante el discurso que el director dio mientras recibió el Filmmaker Award de los premios de la Sociedad Cinematográfica de Sonido de Estados Unidos, cuando Spielberg salió en defensa de las salas de cine. "Espero que todos sigamos creyendo en que el mejor regalo que podemos dar, como realizadores, es ofrecer al público la experiencia de ver una película en la gran pantalla", declaró.

"Creo firmemente que los cines deben permanecer para siempre", comentó Spielberg, mostrando su férreo apoyo a la distribución de películas para la pantalla grande frente al lanzamiento de títulos para plataformas en streaming como Netflix, Amazon o Hulu. "No nay nada comparable con estar en una gran sala a oscuras al lado de gente que la que no has coincidido en tu vida", aseguró.

Los comentarios de Spielberg llegan justo en un momento en que figuras de renombre como Martin Scorsese, Paul Greengrass, Alfonso Cuarón o los Hermanos Coen han empezado a trabajar con Netflix. Títulos como 'La balada de Buster Scruggs' o 'Roma', ambos nominados a los Oscar, han llegado de forma prácticamente simultánea a salas de cine y a la plataforma en streaming.

CRÍTICO CON LAS POLÍTICAS DE LAS PLATAFORMAS EN STREAMING

No es la primera vez que el director de 'La lista de Schindler' y 'El puente de los espías' se manifiesta en contra de las políticas impulsadas por plataformas en streaming. En una entrevista con ITV News, habló sobre este modelo consumir cine. "Una vez que te comprometes con un formato televisivo, estás produciendo un telefilme. [...] Claro, si es un buen producto, puedes merecerte un Emmy, pero no un Oscar", declaró.

"No creo que las películas a las que apenas se les dan estrenos simbólicos en un par de salas, por menos de una semana, deban aspirar a una nominación para los premios Oscar", comentó el cineasta.

Sus declaraciones se suman a las de un sector que ve con recelo las políticas de Netflix, que se negó a ofrecer los datos de taquilla, en todo el mundo, de 'Roma', película nominada a diez premios de la Academia, pese a llevar varias semanas en cartelera, como confirmó ComScore Spain -que actualizan las cifras de taquilla al inicio de cada semana- a Europa Press respecto a su paso por salas españolas.

EL PÚBLICO SIGUE APOYANDO A LAS SALAS DE CINE

Los datos parecen darle la razón a Spielberg, al menos en Estados Unidos. Las salas de cine en el país norteamericano lograron auténticas cifras récord en ingresos de taquilla en 2018, 13 títulos consiguieron superar los 200 millones de dólares de recaudación, mientras que 34 largometrajes fueron los que obtuvieron más de 100 millones de dólares.

Justo esos datos coincidieron con el mismo año en que Netflix lanzó el mayor número de películas originales en su plataforma, con títulos como 'A ciegas', 'Mowgli: La leyenda de la selva', '22 de julio' o 'The Cloverfield Paradox'.