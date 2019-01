'The Rider' mejor película para la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos

Publicado 06/01/2019 17:07:50 CET

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

'The Rider', película de Chloé Zhao, ha sido elegida como mejor película del año en los premios otorgados por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine estadounidense (NSFC). La cinta, protagonizada por Brady Jandreau y Tim Jandreau relata la historia de un joven cowboy que se ve obligado a alejarse del mundo de la doma y los rodeos tras sufrir un grave accidente.

Como mejor película extranjera, la NSFC eligió como ganadora a 'Roma', de Alfonso Cuarón, que también triunfó en las categorías de mejor director y mejor fotografía. La cinta de Cuarón se impuso a una de las favoritas, 'Cold War', el drama polaco dirigido por Pawel Pawlikowski.

En la categoría de mejor actriz, Olivia Colman por 'La Favorita' se ha impuesto a Regina Hall ('Support the Girls') y a Melissa McCarthy ('¿Podrás perdonarme algún día?'). En la categoría masculina, el mejor actor para la NSFC ha sido Ethan Hawke por su interpretación de un pastor evangélico en 'El reverendo'.

Esta es la lista completa de premiados y finalistas en cada categoría:

MEJOR PELÍCULA The Rider. Finalistas: Roma, Burning

MEJOR PELÍCULA DE LENGUA EXTRANJERA 'Roma'. Finalistas: Cold War, Burning, Shoplifters

MEJOR DIRECTOR Alfonso Cuarón (Roma). Finalistas: Lee Chang-Dong (Burning), Chloé Zhao (The Rider)

MEJOR FOTOGRAFÍA The Rider. Finalistas: Roma, Burning

MEJOR ACTRIZ Olivia Colman (The Favorite). Finalistas: Regina Hall (Support the Girls), Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Regina King (Si Beale Street pudiera hablar). Finalistas: Elizabeth Debicki (Viudas), Emma Stone ("The Favourite")

MEJOR ACTOR Ethan Hawke ('First Reformed'). Finalistas: Willem Dafoe (Van Gogh: A las puertas de la eternidad), Ben Foster (No dejes rastro), John C. Reilly (The Sisters Brothers y Stan & Ollie)

MEJOR ACTOR DE REPARTO Steven Yeun (Burning). Finalistas: Richard E. Grant (¿Podrás perdonarme algún día?), Brian Tyree Henry (Si Beale Street pudiera hablar, Viudas, Spider-Man: Un nuevo universo)

MEJOR FOTOGRAFÍA Alfonso Cuarón (Roma). Finalistas: James Laxton (Si Beale Street pudiera hablar), Lukasz Zal (Cold War)

MEJOR GUION Armando Iannucci, David Schneider e Ian Martin (La muerte de Stalin). Finalistas: Nicole Holofcener and Jeff Whitty (¿Podrás perdonarme algún día?), Deborah Davis and Tony McNamara (The Favourite)