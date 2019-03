Tom Hanks será el manager de Elvis Presley en el biopic de Baz Luhrmann

Actualizado 29/03/2019 10:36:54 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tom Hanks está en negociaciones para interpretar al icónico mánager de Elvis Presley, el coronel Tom Parker, en el biopic aún sin título que prepara Warner Bros. sobre el legendario músico.

Baz Luhrmann, conocido por filmes como Moulin Rouge o El gran Gatsby, dirigirá la película a partir de un guión de Craig Pearce. Según informa Variety, aunque el realizador quería un gran nombre para el papel de Parker, su intención es elegir a un actor desconocido para el rol de Presley. La publicación asegura que Luhrmann ya ha comenzado la búsqueda de su protagonista.

La película se centrará en la relación del músico con el mánager. El coronel Parker resucitó su carrera cuando descubrió al joven Presley a mediados de los años cincuenta. Presley aún no tenía 18 años y Parker trabajó durante dos años para eliminar a todos los demás mánagers alrededor de Elvis y convertirse en su representante exclusivo, jugando un papel esencial en el ascenso del cantante.

Fuentes cercanas apuntan que todavía se está discutiendo la financiación y el presupuesto del filme, pero la llegada de Hanks sería clave para que el estudio impulsara el proyecto. Luhrmann espera comenzar la producción en algún momento de este año.

No será, ni mucho menos, la primera vez que Hanks da vida a un personaje real. Ya lo hizo encarnado al astronauta Jim Lovell en Apollo 13, el editor del Washington Post Ben Bradlee en Los archivos del Pentágono, el piloto Chesley Sullenberger en Sully, el capitán Richard Phillips en Capitán Phillips, Walt Disney en Al encuentro de Mr. Banks y, volverá a hacerlo a en A Beautiful Day in the Neighborhood. donde dará vida al presentador de programas infantiles Fred Rogers

Además de la película de Rogers, que llegará este año, Hanks tiene pendiente de estreno el drama Greyhound y Toy Story 4, poniendo de nuevo voz al vaquero Woody.