Un total de 19 películas optan al Goya a Mejor Película Iberoamericana en la 41 edición de los premios

Archivo - Imágenes de las estatuas y la exposición fotográfica conmemorativa de los Premios Goya en las calles de Granada. A 8 de enero de 2025 en Granada, (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 largometrajes presentados por 19 países iberoamericanos competirán por la nominación al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la 41 edición de estos premios, que se celebrarán en Navarra el próximo 6 de febrero. Son cuatro filmes más de los que optaron a la nominación en la pasada edición de los Premios Goya.

En esta edición, solo cuatro películas están dirigidas únicamente por mujeres, una tiene coodirección mixta y catorce están realizadas exclusivamente por hombres.

Las películas dirigidas por mujeres son 'Hiedra' (Ana Barragán - Ecuador), 'La virgen de la Tosquera' (Laura Casabé - Argentina), 'Llueve sobre Babel' (Gala de Sol - Colombia) y 'Siempre soy tu animal materno' (Valentina Maurel - Costa Rica); mientras que 'Esta isla' (Puerto Rico), está dirigida por Cristian Carretero y Lorraine Jones.

El resto de películas que optan a la nominación son 'Bajo el mismo sol', dirigida por Ulises Porra Guardiola, seleccionada por República Dominicana; 'Chichero', escogida por Panamá y realizada por Arturo Montenegro y Aarón Bromley; la cinta guatemalteca 'Cordillera de fuego', dirigida por Jayro Bustamante; la venezolana 'El pez que fuma', realizada por Luis Fernández; 'Hangar rojo', realizada por Juan Pablo Sallato, representante de Chile; 'La hija del cóndor', firmada por Álvaro Ramos Torrico, es la elegida por Bolivia.

También optan a ser nominadas en la categoría de Mejor Película Iberoamericana la salvadoreña 'Luciérnagas en el Mozote', con dirección de Ernesto Melara; Portugal está representado por 'Maria Vitória', dirigida por Mário Patrocínio; 'Moscas', realizada por Fernando Eimbcke, es el largometraje que representa a México.

Completan el listado 'Narciso' (Paraguay), con dirección de Marcello Martinessi; 'Neurótica anónima' (Cuba), realizada por Jorge Perugorría; 'Un cabo suelto' (Uruguay), firmada por Daniel Hendler; 'Vicentina pede desculpas' (Brasil), realizada por Gabriel Martins; y 'Vino la noche' (Perú), con dirección de Paolo Tizón.

El próximo mes de noviembre podrán verse estos 19 títulos en la sede de la institución, dentro de las actividades de la Fundación Academia de Cine.