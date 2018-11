Tráiler de Roma, la oda a las mujeres de Alfonso Cuarón

Actualizado 14/11/2018 13:46:53 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha lanzado un nuevo tráiler de Roma, la gran apuesta de la plataforma para la próxima edición de los Oscar, que llegará antes a la gran pantalla que a su servicio en streaming. Dirigida por Alfonso Cuarón, realizador de títulos como Gravity o Hijos de los hombres, la película está ambientada a principios de los 70. El filme relata un tumultuoso año en la vida de una familia de clase media en Ciudad de México.

El adelanto, al ritmo de Pink Floyd y su The Great Gig In The Sky, presenta a la trabajadora doméstica Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio y a su compañera de trabajo Adela, a quien encarna Nancy García García. Ambas de origen mixteco, trabajan para una pequeña familia en la colonia Roma, un vecindario de clase media.

Este es el primer proyecto del director mexicano tras el estreno de Gravity en 2013. En él, Cuarón presenta una oda artística al matriarcado que ha transformado su mundo, inspirándose en las mujeres de su infancia.

Tras ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y participar en varios festivales, el filme de Netflix sigue sonando como un de los títulos punteros en la inminente temporada de premios en la que ha sido selecionada por la Academia de México como su candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y también está entre las candidatas a mejor Película Iberoamericana en los Goya.

Roma estará disponible a nivel mundial en Netflix el 14 de diciembre. Pero antes, se estrenará en salas de cine seleccionadas en Los Ángeles, Nueva York y México a partir del 21 de noviembre para asegurar así su participación en los premios de la Academia de Hollywood. Además, contará con proyecciones adicionales en Estados Unidos, Toronto y Londres a partir del 29 de noviembre, además de otros países donde llegará el 5 de diciembre.