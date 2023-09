'Vencer o Morir', la película del 'William Wallace francés' llega esta semana a los cines españoles

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'Vencer o Morir' llegará el próximo viernes 15 de septiembre a los cines españoles para contar la historia de François-Athanase Charette (1763- 1796), una figura, según señala la distribuidora Bosco Films, bastante parecida a la de William Wallace (Braveheart), en plena Revolución francesa.

La cinta, dirigida por Vincent Mottez y Paul Mignot, y producida por Puy Du Fou Films, transcurre en el año 1793, durante la Revolución Francesa. Charette, un joven retirado de la Marina Real, ha regresado a casa y los campesinos le llaman a tomar el mando de la rebelión, convirtiéndose en el líder de un ejército formado por campesinos, desertores, mujeres, ancianos y niños.

La Guerra de la Vendée fue una rebelión que se convirtió en una guerra civil, y que tuvo lugar en la región francesa de Vendée entre 1793 y 1796. Enfrentó a los partidarios de la Revolución y a los contrarrevolucionarios, entre ellos François-Athanase Charette, que fue conocido como el 'Rey de la Vendée'. Según algunos historiadores, en La Vendée ocurrió "el primer genocidio de la era moderna" entre los años 1793 y 1794.

En una entrevista con Europa Press, el actor francés Hugo Becker, que interpreta a Charette, ha señalado que "es obvio" que la Revolución francesa ha permitido "muchísimas cosas buenas" pero considera que también hay que conocer el periodo del "terror" para "no reproducirlo".

"Es obvio que la Revolución era buena y ha permitido muchísimas cosas buenas pero también hay que darse cuenta de lo que ocurrió durante el 'Terror', darse cuenta de todo esto para no reproducirlo, a veces no siempre es todo blanco y todo negro sino un poco más complicado. Y hoy en día, hace tanto tiempo, que es importante hablarlo y enterarse de lo que ha pasado en esta época, conocer el pasado me parece crucial no siempre hay que estar de acuerdo con una cosa u otra pero conocerlo es la única manera de construir bien el futuro", ha señalado Becker.

El actor, que tuvo que dar clases de esgrima y aprender a montar a caballo para prepararse el papel, cuenta que se documentó hablando con el guionista, leyendo a muchos historiadores y consultando los diferentes puntos de vista "para hacer algo honesto".

Sobre el motivo por el que decidió aceptar participar en esta película, Becker destaca tres aspectos: que cualquier espectador puede identificarse con los valores que transmite el 'film' como "superarse a uno mismo, seguir tus ideales o la esperanza"; que se adentra en un episodio desconocido de la historia y crea "un diálogo o debate", y que permite "conocer bien el pasado para construir el futuro y no reproducir los errores". Para Becker, es una película que lanza un mensaje de "reconciliación" y de "concordia".

MÁS PELÍCULAS EUROPEAS HISTÓRICAS

Además, el actor apuesta por hacer más "películas europeas" como esta que relaten episodios de la historia de países como España o Francia. "Tenemos historias tan fuertes que no se podrían inventar y los héroes tienen dilemas casi griegos, destinos trágicos", ha subrayado, añadiendo que se necesita "diversidad de películas".

Preguntado por la comparación con William Wallace, Becker apunta que la evolución de la manera de pensar del personaje de Charette en la película 'Vencer o Morir' es "muy diferente" porque "al final hay una forma de reconciliación y concordia". Si bien, destaca que Braveheart es una película "estupenda" y que 'Vencer o Morir' comparte con ella los "valores de combatividad, de superarse, de esperanza que son fuertes en la película y ayudan en la vida de cada uno".