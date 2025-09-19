El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, posa para Europa Press, a 18 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, afronta la 73 edición como la penúltima al frente del certamen y avanza su futuro en una entrevista con Europa Press: "Mucho me tendrían que seducir para eso. No voy a seguir en el festival de ningún sitio. Es malo para el propio festival que yo siga. Yo he acabado una etapa y me marcho, aunque si la persona que venga en un momento determinado quiere algo de mi, siempre estaré disponible para ayudar en lo que pueda", asegura.

Se prevé que en 2026 se conozca su sucesor, un relevo del que espera que salga alguien de su equipo para "continuar" el trabajo. "Este año ha sido como cualquier otro", admite en alusión a la organización del certamen.

Entre las dificultades de esta 73 edición, Rebordinos desvela que ha habido problemas para conseguir el dinero necesario porque "el dinero no crece al mismo ritmo que las necesidades" y añade problemas de infraestructuras, como en los últimos años. "Todos los años aumentamos algo el presupuesto, pero trabajamos muy muy justos", ha manifestado.

"Hemos hecho un estudio económico y con una inversión de 11 millones creo que la repercusión, el impacto económico es de 47. Es decir que el festival es muy rentable. Lo que se invierte, genera beneficio económico. De eso no hay duda", recalca.

Este mismo jueves se hizo oficial la participación de Angelina Jolie y Louis Garrel para participar el próximo domingo 21 de septiembre en la presentación de 'Couture', la película de Alice Winocour incluida en la Sección Oficial a concurso y que ambos protagonizan.

REDFORD, SIN PREMIO DONOSTIA

Al respecto, Rebordinos ha dejado entrever que "puede haber alguna incorporación", aunque avisa de que no serán nombres "tan grandes ni tan sorprendentes como el de Angelina Jolie". Por último, ha lamentado la reciente pérdida de Robert Redford, un actor que se le ha quedado pendiente para recibir un Premio Donostia.

"Lo hemos intentado en alguna ocasión, es un hombre que yo admiraba mucho. Me parece un actor increíble y me ha parecido un hombre muy progresista en sus declaraciones y al mismo tiempo muy comedido. Un hombre con declaraciones políticas muy progresistas pero nunca destilando odio", ha aseverado.