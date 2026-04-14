La 29ª edición de PHotoESPAÑA aúna nombres como Colita, Richard Avedon, Isabel Muñoz o Gorka Postigo

Archivo - La fotoperiodista Isavel Steva, también conocida como Colita, recibe el Premi Ofici de Periodista, a 6 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El premio ha sido concedido por la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Cata - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 29ª edición de PHotoESPAÑA, que se celebrará del 13 de mayo al 13 de septiembre, contará en su programación con nombres como Colita, Richard Avedon, Isabel Muñoz o Gorka Postigo.

Así, el festival internacional de fotografía organiza más de 40 exposiciones en Sección Oficial y otras 100 fuera, reuniendo a más de 300 artistas visuales (65% mujeres y 35% hombres) bajo el lema 'Volver a imaginar'.

"Frente a la saturación visual contemporánea, el festival pone el foco en esta ocasión en la creatividad fotográfica, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen. 'Volver a imaginar' reivindica la curiosidad y la rebeldía como herramientas para cuestionar lo real, la autoridad de la imagen y sus modos de producción", explica la organización de la cita en un comunicado.

Concretamente, en la Sección Oficial, se expondrán nombres como Richard Avedon, Robert Frank, Colita, Isabel Muñoz o Isabel Azkarate en torno a varias sedes. También estarán presentes Talia Chetrit, Laia Abril, Bego Antón, Greta Alfaro, Rafal Milach o José Quintanilla.

En esta edición, Países Bajos será el país invitado gracias a un programa que reúne sendas muestras en el Círculo de Bellas Artes y en la sala de exposiciones del Teatro Fernán Gómez, además de su participación en el programa para profesionales.

Así, en el Círculo de Bellas Artes se abrirá un diálogo entre creadores españoles y neerlandeses en torno al medio fotográfico, la experimentación material y conceptual y las formas de representación contemporáneas en un momento de transformación.

Mientras, la fotógrafa neerlandesa Viviane Sassen protagoniza una de las grandes apuestas del festival con 'LUX & UMBRA', en la sala de exposiciones del Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Concebida para PHotoESPAÑA 2026, la primera muestra individual de la artista en España reúne más de tres décadas de creación en una retrospectiva que propone una relectura poética de su archivo

También se podrán ver exposiciones en la Fundación MAPFRE, el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa o la Fundación Telefónica, entre otras. El Festival también mantiene su colaboración con grandes museos como Galería de las Colecciones Reales y Jardines del Campo del Moro, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas o el Museo Arqueológico Nacional.

Trece artistas participan en la muestra, comisariada por Geaninne Gutiérrez- Guimarães: Rob Hornstra, Aleix Plademunt, Txema Salvans, Anoek Steketee, Javier Arboledas, Jon Gorospe, Eduardo Nave, Juan Couder, Rafael Trapiello, Lurdes Basolí, Ira Lombardia o el dúo formado por Arguiñe Escandón y Yann Gross.

AMPLÍA SU MAPA GEOGRÁFICO

Además, el Festival amplía su mapa geográfico y se expande a Alcalá de Henares, Barcelona, Corao Castiellu (Asturias), Gijón, Santander, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Por otro lado, con la participación de más de 30 galerías y espacios de arte, el Festival OFF ofrecerá una panorámica única de la creación fotográfica actual a través de exposiciones demuestran la importancia de las galerías como agentes clase del sector. A este recorrido tradicional, se sumará un Circuito Abierto que nos permitirá descubrir en el mes de septiembre espacios expositivos alternativos de Madrid.

La fotografía estará también en el centro de la programación de las sedes invitadas que se suman a esta edición: el Ateneo de Madrid, Atlántida Travel, el Hospital San Rafael, el Instituto Iberoamericano de Finlandia, el Museo Misiones Salesianas y la Real Sociedad Fotográfica.