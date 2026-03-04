Actores del INAEM denuncian nuevos retrasos en el pago de sueldos y advierten con acciones si no se resuelve

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, en una foto de achivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, (EUROPA PRESS)

Actores y actrices de todas las unidades de producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) han denunciado el retraso en el pago de salarios de diciembre que no han cobrado de forma íntegra y han advertido de su intención de "promover todas la acciones que estén en su mano" si no se resuelve el problema. Según la Unión de Actores y Actrices, el INAEM adeuda a los intérpretes la cantidad equivalente al salario del 15 al 31 de diciembre.

Ésta no es la primera ocasión en la que los actores han denunciado retrasos en el cobro de salarios y han lamentado que por parte del Ministerio de Cultura, que atribuyó en su día estas demoras a problemas de gestion, "no exista un solo movimiento para cambiar la situación".

"Es un retraso que se produce en todas y cada una de las nóminas que los intérpretes generan con su trabajo para la administración, pero que al inicio del año se agrava, poniendo en riesgo real el pago de alquileres y medios de vida de quienes como trabajadores dependen de este ingreso para su supervivencia", han argumentado los actores en una carta dirigida por la Unión de Actores y Actrices a la dirección del INAEM.

Para los intérpretes, los retrasos en el pago "son una falta de respeto absoluta al trabajo actoral" y lamentan que "esta falta de respeto no conoce de color político, pues legislatura a legislatura desde hace más de 10 años no se aborda el problema".

Asimismo, reprochan al INAEM que haya presentado recientemente "el enésimo plan para renovación de este organismo público". "Un plan que no ha sido presentado a los sindicatos de actores y actrices y que, por tanto, desconocemos si pone solución a esta irregularidad manifiesta, así como si aborda otros importantes problemas", ha denunciado el colectivo, en cuya carta denuncia "la ausencia de pruebas públicas para la selección de los elencos" y pide que "se garantice de una vez el principio de mérito y capacidad en la selección de personal para las administraciones públicas".

Los actores dan por hecho que "los pagos deben ser realizados de manera inmediata" y solicitan "algún tipo de explicación por parte de INAEM". "No admitiremos más que un plan de acción para que este sea el último año de esta irregularidad", concluyen los actores que advierten de que "en caso contrario, la Unión de Actores y Actrices promoverá todas las acciones que estén en su mano para resolver este problema".