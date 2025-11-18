Almeida afirma que la tauromaquia vive "un momento de pujanza" y que defenderla es "un valor cívico"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que la tauromaquia vive "un momento de pujanza" y que defenderla es "un valor cívico".

Lo ha hecho durante la inauguración del I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid, organizado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ayuntamiento, que reúne a periodistas, profesionales del sector taurino, aficionados y estudiantes para abordar la relación entre la prensa, el mundo del toro y el papel de Madrid.

Cree que defender la tauromaquia es un "acto cívico enraizado en la historia y en la identidad cultural de España", para aplaudir "el papel de la Fundación Toro de Lidia para que, con su empuje, viva un momento de pujanza".

También ha puesto en valor el periodismo taurino por su papel en la difusión y preservación de esta tradición. "Para Madrid es un honor, orgullo y responsabilidad ser depositario de la mejor cultura en mayúsculas. Es un orgullo ser la primera plaza de toros del mundo y ser la capital de la tauromaquia, que genera un impacto económico de más de 4.000 millones de euros", ha subrayado el alcalde.

Almeida ha avanzado que todos los años se celebrará este congreso con un tema diferente y ha animado a los asistentes a disfrutar de la tauromaquia.