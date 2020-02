Almudena Grandes: "En España, cuando la derecha pierde el poder se comporta como si se lo hubiesen robado"

Publicado 05/02/2020 13:27:17 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Almudena Grandes, quien publica nueva entrega de sus episodios sobre la Guerra Civil en 'La madre de Frankenstein' (Tusquets), ha asegurado que "el problema más grande de España" surge cuando "la derecha pierde el poder y se comporta como si se lo hubiesen robado".

"Es un problema, porque tienen la sensación de que España es suya porque la han heredado y los que tienen derecho a gobernar son ellos: si no lo solucionamos pronto, vamos a comprometer el futuro de este país", ha señalado en una entrevista con Europa Press la escritora.

De hecho, para Grandes se está atravesando una "situación insostenible de bronca y crispación" que viene de años atrás, cuando se inició la Transición. "Todo esto es una consecuencia de cómo se fundó la democracia, sin romper totalmente los vínculos con la dictadura de Franco y sin preocuparse por las víctimas del franquismo", ha asegurado la autora.

No obstante, la Premio Nacional de Narrativa considera que a este problema se suman otros que componen una "crisis sistémica" en España. "Hay muchos millones de españoles que no van a ser otra cosa que españoles a lo largo de su vida y no terminan de identificarse con este país: ven una bandera y no es la suya, salvo que sea un Mundial, que es la única vez que somos un país normal", ha lamentado.

En 'La madre de Frankenstein', Grandes viaja hasta los años 50 de la postguerra española, donde el nacionalcatolicismo del Estado pasó a "ejercer el terror de otra manera" tras la dura década de los 40. "Ya no había fusilamientos ni paseos ni 'sacas', pero el Estado y a Iglesia entraron en la intimidad de la gente: era una atmósfera irrespirable en u n país que ya sabía que había Franco para rato", ha destacado.

Tomando como protagonista al joven psiquiatra Germán Velázquez, la autora sitúa la acción en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, en Madrid. Allí está un personaje que fue real, el de la parricida Aurora Rodríguez, alguien que "pudo ser el modelo de nueva mujer española", pero a quien sin embargo una enfermedad mental la dejó marcada para el resto de su vida.

LA PSIQUIATRÍA EN EL FRANQUISMO

Precisamente, la psiquiatría adquiere una gran importancia en este nuevo capítulo de la guerra interminable, justo en una época en la que Vallejo Nájera --"uno de los grandes ideólogos del régimen franquista"-- y López Ibor "compartían poder a la vez que se odiaban" y, además, se orillaba a otros profesionales que no compartían sus ideas, como ocurrió con Castilla del Pino.

"La psiquiatría fue el brazo armado del nacionalcatolicismo. Por ejemplo, la teoría del 'gen rojo' de Vallejo Nájera --que estaba intrínsecamente ligada a la inferioridad mental-- dio amparo a la cara más tenebrosa del régimen franquista. Otros se hicieron de oro curando supuestamente a homosexuales o a depresivos", ha lamentado.

En este sentido, las mujeres se encontraban en el último escalón de la sociedad, más aún si tenían una enfermedad mental, que "ya no importaban en absoluto". "Había toda una tradición de maridos infieles que lograban quitarse a su mujer de en medio en el momento en que daban dos gritos seguidos, enviándolas a un manicomio", ha recordado Grandes, quien además incide en que por entonces "no se podía hablar de feminismo".

ÚLTIMA ENTREGA DE LOS EPISODIOS

"Estaba la sección femenina de la Falange española, que buscaba ese modelo de 'mujer muy mujer' que básicamente era alguien sumisa, devota y que paría como una coneja", ha reiterado. Aunque ese pasaje no se incluye en el libro, un ejemplo de esto sería el juicio al que tuvo que enfrentarse la propia Aurora Rodríguez, quien escuchó de la acusación fiscal que el asesinato de su hija fue "consecuencia de las mujeres que leen sin control".

'La madre de Frankenstein' es la quinta entrega de Episodios de una guerra interminable, una serie sobre la Guerra Civil a la que Grandes pondrá punto y final con su próxima novela. "No voy a estirarlo más, escribiré la sexta sobre ese momento en los años 60 en los que surge una oposición distinta al franquismo. Terminará en 1964, yo ya había nacido por esa fecha, y estoy muy contenta con el resultado", ha concluido.