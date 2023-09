Ansorena subastará el próximo 4 de octubre dos cuadros de Joaquín Sorolla por un precio de salida de 900.000 euros

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La casa de subastas Ansorena subastará el próximo 4 de Octubre con un precio de salida de 900.000 euros las obras de Joaquín Sorolla 'El Patio de las Danzas. Jardines del Alcázar de Sevilla' y 'Subida al Jardín Alto. Jardines del Alcázar de Sevilla', que datan del año 1910.

Las obras son una pareja de óleos sobre lienzo firmados por el autor en el ángulo inferior derecho. Ambas se incluirán en el catálogo razonado del artista que actualmente está elaborando Blanca Pons-Sorolla con el nº 2099 y el n° 1956.

Estos lienzos forman parte de una colección privada en la actualidad y fueron adquiridos en una subasta en Sotheby's. Desde 1978, habían permanecido en el museo Paul J. Getty, de Los Ángeles, después de que fueran adquiridos por el propio Getty en 1933. Su primer dueño fue el magnate del tabaco Thomas Fortune Ryan, que adquirió las obras en una expisión en Chicago en 1911.

Los cuadros han estado expuestos en Chicago, en The Art Institute of Chicago, dentro del 'Catálogo de pinturas de Joaquín Sorolla y Bastida' bajo la dirección de la Hispanic Society of America en 1911. Después, han estado en San Luis, en el Museo de Arte de la Ciudad y en Meadows Museum, en Dallas y, actualmente se encuentran en The San Diego Museum of Art, en San Diego desde 2014.