Arco regresa con Perú como país invitado en una edición con más de 200 galerías

La 38ª edición de Arcomadrid, organizada por Ifema, se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo de 2019 en Madrid con Perú como país invitado y con un total de 203 galerías participantes de 30 países --cifra ligeramente inferior a la pasada edición, que contó con 211 galerías--.

En el marco de la visita oficial de los Reyes de España, el anuncio se ha dado a conocer en un acto en Lima (Perú). El presidente del país sudamericano, Martín Vizcarra, ha señalado la importancia de la Feria "como plataforma para la difusión del arte contemporáneo" peruano. El desembarco de artistas peruanos marcará el punto de partida para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.

ARCOmadrid 2019 reunirá a un total de 203 galerías de 30 países, de las cuales 165 integran el Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: 'Perú en ARCO', con una selección de 23 artistas de 15 galerías; 'Diálogos', con 13 y 'Opening', con 21. En esta edición se incorporan un total de 43 nuevas galerías.

El programa tendrá como eje la "singularidad" del artista. Así, del total de galerías seleccionadas por el Comité Organizador y por los comisarios de los diferentes programas, cerca de un 40% participa con programas enfocados a la presentación de uno o dos artistas de distintos entornos.

El eje principal de la feria, el Programa General, estará formado por 165 galerías seleccionadas por el Comité Organizador, de las cuales 19 son nuevas entre las que destacan Meyer Riegger; Rodeo; Timothy Taylor y Edward Tyler Nahem.

A éstas se suman otras que repiten en ARCOmadrid como Alexander and Bonin; Carlier Gebauer; Chantal Crousel; Esther Schipper; Gregor Podnar; Hauser & Wirth; König Galerie; Raffaela Cortese y Thaddaeus Ropac.

Además, ARCOmadrid sigue apostando por la presentación de proyectos de artistas individuales o en diálogo de manera que vuelve a dar cabida a la propuesta 'SOLO/DUO'. De las galerías del Programa General, 25 dedicarán su stand a uno o dos artistas entre los que se encuentran Miriam Cahn; Marcius Galan; Lia Perjovschi o Cinthia Marcelle.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Sumado a la participación de Perú como país invitado, el 70% de esta edición corresponderá a participación internacional. De este procentaje, el 29% lo acapara la presencia artística del continente americano, con la participación de 40 galerías de 12 países de la región.

Asimismo, habrá una coincidencia de diferentes proyectos que podrán verse en los principales centros de arte y museos de la capital. Entre otros, el Instante Fundación acogerá una muestra promovida por CIFO Europa con artistas peruanos de la colección de Ella Fontanals-Cisneros, Alberto Rebaza Torres, Armando Andrade de Lucio y Juan Carlos Verme Giannoni.

Además, la Sala de Arte Santander exhibirá la colección Teixeira de Freitas; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la colección Eduardo y Mariana Hochschild, y Casa de América, la colección Jan Mulder. A estas exposiciones se sumarán otras promovidas por diversas instituciones peruanas junto a entidades públicas, bajo la coordinación de Fietta Jarque.

'MECOMPROUNAOBRA'

Entre las iniciativas de la feria se vuelve a incluir la acción '#mecomprounaobra', que evoluciona al ámbito digital. A partir del próximo 26 de noviembre, y hasta el 26 de diciembre, el público podrá adquirir en Internet obras de menos de 2.019 euros propuestas por las galerías participantes en la próxima edición de la Feria a través de la plataforma 'koyac.net'.

Todo ello se suma al clásico Programa de Compradores Internacionales y el de invitados especiales, que traerán a Madrid a 300 coleccionistas y 200 profesionales de más de 40 países, además de la presencia de coleccionistas patronos y miembros de museos como Triennale di Milano; MAMCO; Chelsea Art Group; Jeu de Paume; CAAC Mali; Meadows Foundation; New Museum of Art; Parasol Unit; PIA; The Power Plant; El Museo del Barrio; High Museum of Art Atlanta.