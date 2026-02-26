El Ballet Nacional de España regresa a Hong Koong con cinco funciones de 'La bella Otero' e 'Invocación'

Puesta en escena de 'La bella Otero' - BNE

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Nacional de España regresa a partir de este viernes, 27 de febrero, a Hong Kong con cinco funciones de 'La Bella Otero' e 'Invocación', que pondrá en escena en el Gran Teatro del Centro Cultural de HK.

El primer programa que se presentará será 'La Bella Otero' que, coreografiada por Rubén Olmo y estrenada en 2021, propone un viaje por los principales escenarios de su biografía. Tras girar por varias ciudades nacionales e internacionales, 'La Bella Otero' se presenta en Hong Kong con Noelia Ruiz, bailarina del Ballet Nacional de España, encarnando a la joven Otero, mientras que Maribel Gallardo, colaboradora especial, interpretará a la protagonista en su madurez.

'La Bella Otero' es un espectáculo de gran formato que transporta al espectador en el tiempo para conocer las peripecias vitales de la bailarina más deseada de la Belle Époque. Rubén Olmo, coreógrafo y actual director de la compañía, ha puesto la danza al servicio de la historia para narrar la vida de Carolina Otero, una mujer que se inventó a sí misma a partir de un suceso trágico de su infancia, triunfó como artista y cortesana, y terminó sola y arruinada por el juego.

En 'Invocación', el segundo de los programas que se presentan en Hong Kong, según del director del Ballet Nacional de España, "se puede disfrutar de un flamenco lleno de vida y de fuerza en el escenario, un ballet de la más pura danza estilizada y una de las escasas coreografías recientes de escuela bolera".

El espectáculo se inicia con 'Invocación bolera', una actualización del estilo que presenta Rubén Olmo, con creación musical de Manuel Busto y montaje de castañuelas de Maribel Gallardo. Le sigue 'Jauleña', un solo de Rubén Olmo inspirado en Granada en el que cobran protagonismo la granaína y el zapateado.

La primera parte del espectáculo cierra con 'Dualia', una coreografía de Rojas y Rodríguez que abordar la danza española, respirando la juventud y frescura de los bailarines de esta generación rica en conocimientos, buscando la complicidad del baile en pareja e interpretando la sensualidad de los gestos.

Tras el descanso, el cuadro flamenco de cantaores y músicos del Ballet Nacional de España se une en el escenario a los bailarines para rendir homenaje a uno de los bailaores y coreógrados que renovaron el baile flamenco en Andalucía, Mario Mayo. 'De lo flamento. Homenaje a Mario Maya' es una suite flamenca que refleja el estilo propio compuesta por siete movimientos. El montaje del BNE ha añadido dos coreografías nuevas firmadas por Rafela Casarrasco e Isabel Bayón, 'Romande del emplazado' y 'Taranto', respectivamente.

La 'Bella Otero' se pondrá en escena este viernes, 27 de febrero, el sábado 28 yel domingo 1 de marzo. Las funciones de 'Invocación' están previstas para el martes 3 de marzo y miércoles 4.